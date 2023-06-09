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АНАЛІТИКА

НБУ пояснив, коли банки почнуть знижувати відсотки за гривневими вкладами

12:06 09.06.2023 |

Фінанси

 

У Національному банку дали прогноз, як довго банки триматимуть високі ставки за вкладами в національній валюті.

Про це йдеться у Телеграм-каналі регулятора.

"Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підтримує курсову стабільність, зберігає високу облікову ставку та додатковими заходами спонукає банки активніше боротися за вкладників. Тож процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні більшість банків пропонують за вкладами в національній валюті 15-20% річних, що дає змогу захистити заощадження від знецінення.

Така ситуація, запевняють в Нацбанку, триватиме довго.

"НБУ і надалі працюватиме над збереженням привабливості гривневих заощаджень. Для цього облікова ставка ще тривалий час залишатиметься високою. Також НБУ триматиме під контролем ситуацію на валютному ринку", - зазначають в Нацбанку.

За поточних умов ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишатимуться високими, кажуть в НБУ.

"Водночас у наступні роки, коли безпекові ризики знизяться, а інфляція сповільниться, очікується зменшення кредитних ставок", - спрогнозували в НБУ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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