Азіатські акції зростають на тлі ставок на паузу в послені політики ФРС, Китай відстає через слабку інфляцію

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, оскільки слабкі дані щодо ринку праці в США посилили ставки на паузу в циклі підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, хоча дані з інфляції з Китаю, що розчаровують, обмежили ширше зростання.

Технологічні індекси, такі як південнокорейський KOSPI і тайванський зважений індекс, зросли в п'ятницю на 0,9% кожен, оскільки несподіване зростання щотижневих звернень за допомогою з безробіття в США підвищило ставки на те, що ФРС збереже ставки наступного тижня без змін.

Японські Nikkei 225 та TOPIX показали найкращі результати за день, піднявшись на 1,7% та 1,3% відповідно, а також повернувшись до 33-річного піку, досягнутого цього тижня. Позитивні економічні показники країни, переважно перегляд ВВП у першому кварталі у бік підвищення, також сприяли позитивному настрою щодо місцевих акцій.

Зростання акцій основних технологічних компаній також утримало гонконгський індекс Hang Seng на позитивній території. Ризиковані, орієнтовані на дохід акції зростання, зазвичай, виграють від перспективи меншого підвищення відсоткові ставки, враховуючи, що вищі ставки, зазвичай, впливають на їхню майбутню дохідність.

Настрій щодо акцій технологічних компаній також був підтриманий ажіотажем щодо акцій, схильних до впливу штучного інтелекту, на тлі прогнозів про те, що цього року їхня вартість суттєво зросте.

Акції китайського гіганта пошукової системи Baidu Inc, який розробляє власний інструмент штучного інтелекту, зросли на 1,2%, а японський виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp додав 1,1%.

Сильне завершення вчорашніх торгів на Волл-стріт дало позитивний імпульс місцевим акціям, оскільки S&P 500 вийшов на бугаєвий ринок після відновлення після недавніх мінімумів.

Австралійський ASX 200 додав 0,4%, тоді як індійський Nifty 50 трохи зріс на початку торгів.

Китайські фондові індекси значно відставали від своїх азіатських колег у п'ятницю: Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,1%, а Shanghai Composite торгувався у боковику.

Дані в п'ятницю показали, що споживча інфляція в Китаї знизилася в травні порівняно з попереднім місяцем, тоді як інфляція виробників знизилася найшвидшими темпами за сім років.

Дані вказують на посилення слабкості найбільших економічних двигунів Китаю і з'явилися після інших слабких показників за останні два тижні, що посилило побоювання з приводу відновлення економіки Китаю цього року.

Китайські акції значною мірою звели нанівець усі свої досягнення цього року через погіршення настроїв щодо ралі, спричиненого відновленням.

Але подальші втрати місцевих запасів були дещо обмежені ставками на те, що китайський уряд вживе додаткових заходів стимулювання цього року для підтримки зростання. Очікування подальшого зниження відсоткових ставок у країні посилилися після того, як цього тижня кілька великих державних банків знизили ставки депозитів у юанях.