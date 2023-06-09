Долар відступає через стрибок кількості звернень за допомогою з безробіття в США

Відступ долара у п'ятницю був викликаний зниженням прибутковості казначейських облігацій США після того, як сплеск щотижневих заявок на допомогу по безробіттю вселив надії трейдерів на те, що пік процентних ставок у США близький, оскільки увага переключилася на наступний тиждень, насичений засіданнями центробанків.

Дані в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня зросла до найвищого рівня за більш ніж 1-1/2 роки, хоча звільнення, ймовірно, не прискорюються, оскільки дані охоплюють свято Дня пам'яті, який міг би посприяти деякій волатильності.

Проте цього було достатньо, щоб долар США впав до більш ніж двотижневого мінімуму щодо кошика валют на попередній сесії, оскільки інвестори сприйняли дані як ознаку уповільнення зростання ринку праці США.

Індекс долара востаннє становив 103,35 на ранкових азіатських торгах у п'ятницю, втративши більш ніж 0,7% на попередній сесії, що стало найбільшим денним зниженням за кілька тижнів.

По відношенню до японської єни долар впав до тижневого мінімуму 138,765, відстежуючи зниження прибутковості казначейських облігацій США.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє становила 3,7295% після падіння на 7 базисних пунктів у четвер. Дворічна прибутковість, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, стабілізувалася на рівні 4,5210%.

«Ми справді думаємо, що цього року США, як і багато країн, переживуть неглибоку рецесію. Тож це позначиться на даних про заробітну плату, заявках на допомогу з безробіття тощо», - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank.

Фунт стерлінгів досяг майже місячного максимуму в 1,2564 долара, тоді як ківі востаннє коштував 0,6095 долара.

Турецька ліра впала більш ніж на 1% до долара до рекордно низького рівня 23,54.

Ринки тепер переключили свою увагу на прийдешній тиждень, коли Федеральна резервна система, Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Японії (BOJ) оголосять про свої рішення щодо відсоткових ставок після відповідних нарад з питань політики.

ФРС займає центральне місце, а фінансові ринки схиляються до паузи, хоч і припускають 25-відсоткову можливість того, що центральний банк США підвищить ставку на 25 базисних пунктів.

"Уповільнення економіки США дає ФРС можливість зробити паузу після послідовного підвищення відсоткових ставок на 500 базисних пунктів", - сказав Гільєрмо Фелісес, глобальний інвестиційний стратег PGIM Fixed Income.

"Ключове питання для ринків полягає в тому, чи пропустить ФРС підвищення в червні і відновить свою кампанію посилення в липні".

Тим часом явна більшість економістів, опитаних агентством Reuters, очікують, що ЄЦБ підвищить свої ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів 15 червня та ще раз у липні, перш ніж зробити паузу до кінця року, оскільки інфляція залишається тривкою.

Востаннє євро залишався стабільним на рівні 1,0782 долара, заграючи з двотижневим максимумом четверга в 1,0787 долара.

Канадський долар востаннє перебував на рівні 1,3365, що неподалік його місячного максимуму в 1,3321 канадських доларів, досягнутого в середу, тоді як австралійський долар також був близько місячного піку на рівні 0,6711 доларів.

Обидві валюти отримали підтримку від несподіваного підвищення відсоткових ставок їхніми відповідними центральними банками цього тижня, що змусило ринки переглянути очікування піку світових відсоткових ставок.