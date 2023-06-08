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Долар США дешевшає до євро і фунта, трейдери очікують засідань ФРС і ЄЦБ

16:06 08.06.2023 |

Фінанси

 

Долар США послаблюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,0738 порівняно з $1,0701 на закриття попередньої сесії.

Увагу трейдерів спрямовано на чергові засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудуться наступного тижня.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, шанси на те, що ФРС знову підніме базову ставку на 25 базисних пунктів на засіданні 13-14 червня, ринок оцінює у 30%. Низка керівників ФРС раніше дали зрозуміти, що вважають паузу в посиленні політики американського ЦБ обґрунтованою. Однак ніхто з них не висловив упевненості в тому, що цикл підйому ставки завершено, пише Market Watch.

У день початку дводенного засідання Федрезерву міністерство праці країни оприлюднить дані про динаміку інфляції в США за травень, які можуть вплинути на рішення ЦБ.

Ринок очікує підйому ключових процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) на 25 базисних пунктів (б. п.) на засіданні 15 червня та їхнього підвищення на таку саму величину в липні, незважаючи на те, що жорсткість грошово-кредитної політики вже призвела до рецесії в єврозоні.

Економіка регіону в першому кварталі 2023 року знизилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat), який представив у четвер остаточну оцінку зміни ВВП. Дані за жовтень-грудень минулого року також було переглянуто в гірший бік: економіка єврозони знизилася на 0,1% і в четвертому кварталі.

Зменшення ВВП за підсумками двох кварталів поспіль свідчить про рецесію, яка, з огляду на незначні темпи зниження, виявилася дуже м'якою, зазначає Market Watch. Проте спад економіки протягом двох кварталів поспіль відзначено вперше з часів пандемії COVID-19.

Курс фунта на торгах у четвер піднявся до $1,2469 порівняно з $1,2439 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 139,73 єни проти 140,16 єни на закриття ринку в середу.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1290 юаня проти 7,1298 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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