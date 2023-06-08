Фінансові новини
- |
- 08.06.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро і фунта, трейдери очікують засідань ФРС і ЄЦБ
16:06 08.06.2023 |
Долар США послаблюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - 0,26%.
Пара євро/долар за даними на 15:00 кв торгується на рівні $1,0738 порівняно з $1,0701 на закриття попередньої сесії.
Увагу трейдерів спрямовано на чергові засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудуться наступного тижня.
Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, шанси на те, що ФРС знову підніме базову ставку на 25 базисних пунктів на засіданні 13-14 червня, ринок оцінює у 30%. Низка керівників ФРС раніше дали зрозуміти, що вважають паузу в посиленні політики американського ЦБ обґрунтованою. Однак ніхто з них не висловив упевненості в тому, що цикл підйому ставки завершено, пише Market Watch.
У день початку дводенного засідання Федрезерву міністерство праці країни оприлюднить дані про динаміку інфляції в США за травень, які можуть вплинути на рішення ЦБ.
Ринок очікує підйому ключових процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) на 25 базисних пунктів (б. п.) на засіданні 15 червня та їхнього підвищення на таку саму величину в липні, незважаючи на те, що жорсткість грошово-кредитної політики вже призвела до рецесії в єврозоні.
Економіка регіону в першому кварталі 2023 року знизилася на 0,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, ідеться у звіті Статистичного управління Європейського союзу (Eurostat), який представив у четвер остаточну оцінку зміни ВВП. Дані за жовтень-грудень минулого року також було переглянуто в гірший бік: економіка єврозони знизилася на 0,1% і в четвертому кварталі.
Зменшення ВВП за підсумками двох кварталів поспіль свідчить про рецесію, яка, з огляду на незначні темпи зниження, виявилася дуже м'якою, зазначає Market Watch. Проте спад економіки протягом двох кварталів поспіль відзначено вперше з часів пандемії COVID-19.
Курс фунта на торгах у четвер піднявся до $1,2469 порівняно з $1,2439 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 139,73 єни проти 140,16 єни на закриття ринку в середу.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1290 юаня проти 7,1298 юаня напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Без води з Каховського водосховища Херсонщина опустелюватиметься, а в Криму вода подаватиметься за графіком
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США дешевшає до євро і фунта, трейдери очікують засідань ФРС і ЄЦБ
|Укрпошта планує надавати у відділеннях банківські послуги
|НКЦПФР зареєструвала дебютний випуск кредитних нот, емітент - «Маркет Консалт Плюс»
|Британський регулятор запроваджує нові правила просування криптовалютних активів
|Ф'ючерси на європейські акції знижуються; ринки чекають на дані щодо ВВП єврозони
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.06.23
|Азіатські акції падають, оскільки ринки зважують побоювання ФРС та надії на стимулювання Китаю
Бізнес
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro
|Штучний інтелект загрожує «значними перебоями» на ринках праці – МВФ
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента