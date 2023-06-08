Британський регулятор запроваджує нові правила просування криптовалютних активів

Компаніям, які продають криптовалютні активи у Великій Британії, доведеться дотримуватися нових правил їх просування, зокрема, повідомляти покупців про високі ризики подібних інвестицій та захищати їх від прийняття поспішних рішень, пише Market Watch.

Управління контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (FCA) підготувало зведення правил, які, як розраховує регулятор, допоможуть споживачам зрозуміти, що вони можуть втратити всі вкладені гроші, купуючи практично не регульовані активи. Нові правила почнуть діяти 8 жовтня цього року.

Зокрема, регулятор вимагає введення для інвесторів, які вперше намагаються придбати криптовалютні активи, 24-годинного "періоду остигання", протягом якого вони не зможуть здійснювати угоди. Крім того, нові правила забороняють стимулюючі програми, у тому числі бонуси для нових учасників або акції "запроси друга".

FCA наполягає на тому, щоб реклама компаній, що просувають криптовалютні активи, була чіткою, чесною і не вводила потенційних інвесторів в оману.

"Криптовалютна індустрія має підготуватися до суттєвої зміни вимог. Ми працюємо над додатковим керівництвом, щоб допомогти компаніям у виконанні наших вимог", - заявив виконавчий директор FCA з питань споживачів та конкуренції Шелдон Міллс.