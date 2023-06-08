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АНАЛІТИКА

Ф'ючерси на європейські акції знижуються; ринки чекають на дані щодо ВВП єврозони

10:18 08.06.2023 |

Фінанси

 

Очікується, що європейські фондові ринки відкриються в четвер трохи нижче, оскільки інвестори шукають направлення напередодні публікації даних про зростання єврозони, а також ключових засідань центральних банків наступного тижня.

О 02:00 за східним часом (06:00 за Гринвічем) ф'ючерсний контракт DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, ф'ючерсний контракт CAC 40 у Франції - на 0,2%, а ф'ючерсний контракт FTSE 100 у Великій Британії - на 0 1%.

Європейські акції, схоже, перебувають у режимі очікування напередодні нарад Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо встановлення політики наступного тижня.

Очікується, що ЄЦБ підвищить відсоткові ставки ще на 25 базисних пунктів у четвер на тижні, а президент Крістін Лагард заявила раніше цього тижня, що інфляційний тиск залишається сильним, і вартість запозичень буде додатково підвищена, щоб упоратися з ним.

Однак наступний крок ФРС незрозумілий. Трейдери ф'ючерсами, як і раніше, оцінюють ймовірність того, що центральний банк США призупинить підвищення ставок наступного тижня, приблизно у 70%, але звіт про зайнятість минулого тижня показав, що ринок праці залишається напруженим, і індекс споживчих цін у вівторок може мати вирішальне значення.

Банк Канади наслідував приклад Резервного банку Австралії, зробивши в середу несподіване підвищення на 25 базисних пунктів, що посилило невизначеність щодо того, чи встоїть ФРС наступного тижня.

Повернувшись до Європи, інвестори, ймовірно, зосередяться на даних із безробіття в єврозоні за перший квартал і переглянутих даних про валовий внутрішній продукт за той же період.

Початковий звіт про ВВП показав, що регіон не продемонстрував зростання у перші три місяці року, додавши 1,2% у річному обчисленні, що є різким уповільненням порівняно зі зростанням на 1,8% у попередньому кварталі.

На четвер не заплановано жодних великих звітів, але Novartis може опинитися в центрі уваги після того, як швейцарський фармацевтичний гігант заявив, що його підрозділ з виробництва дженериків Sandoz, як очікується, розширить свій портфель і отримає додаткові 3 мільярди доларів чистого доходу протягом наступних п'яти років.

Продаж Sandoz торік становив близько 9 мільярдів доларів, і Novartis має намір незабаром виділити її, щоб зосередити свою увагу на своїх запатентованих рецептурних ліках.
За матеріалами: investing.com
 

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