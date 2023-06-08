Долар стабільний, оскільки трейдери враховують ФРС та прогноз світових ставок

У четвер долар відкотився назад, хоча деяку підтримку йому надала прибутковість казначейських облігацій США, оскільки трейдери обмірковували можливість чергового підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США, навіть якщо воно призупиниться наступного тижня.

Зростання очікування подальшого зростання відсоткових ставок у США та світі виникли на тлі несподіваного підвищення ставок Банком Канади (BoC) та Резервним банком Австралії (RBA) цього тижня.

Банк Канади в середу підвищив свою ставку овернайт до 22-річного максимуму в 4,75% після чотиримісячної паузи, тоді як РБА у вівторок аналогічно підвищив процентні ставки на чверть пункту до 11-річного максимуму і попередив про майбутнє. .

Канадський долар востаннє залишався стабільним на рівні 1,3365 канадських доларів за долар США після зростання до місячного максимуму 1,3321 канадських доларів на попередній сесії.

"Центральний банк Канади вважається одним з лідерів, коли йдеться про активну грошово-кредитну політику", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

«Банк Канади сигналізує про те, що можуть відбутися нові підвищення ставок, і це змушує всіх переосмислити те, що ФРС зупиниться після липневого підвищення».

Долар США значно знизився на початку торгів в Азії: фунт стерлінгів зріс на 0,08% до 1,2449 долара, тоді як євро також зріс на 0,08% до 1,0707 долара.

Політики Європейського центрального банку в середу виступили з яструбиним тоном і заявили, що на горизонті очікується подальше підвищення ставок, при цьому відсоткові ставки, ймовірно, залишаться високими протягом тривалого часу.

По відношенню до єни долар США впав на 0,21% до 139,85, при цьому підтримку японській валюті надали дані оприлюднені в четвер, які показали, що економіка Японії в першому кварталі зросла на 2,7% у річному обчисленні, що набагато вище, ніж початкова оцінка зростання на 1,6%.

Індекс долара США трохи знизився до 104,02, хоча й не надто сильно відхилився від більш ніж двомісячного максимуму, досягнутого минулого тижня, на тлі вищої прибутковості казначейських облігацій.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, востаннє становила 4,5479% після досягнення тижневого максимуму 4,604% на попередній сесії.

Еталонна 10-річна прибутковість востаннє становила 3,7914%, піднявшись приблизно на 10 базисних пунктів до піку в 3,801% у середу.

Грошові ринки оцінюють 29-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму політичному засіданні наступного тижня.

"Ринки підвищили свої очікування щодо підвищення ставки FOMC після несподіваного підвищення ставки Банку Канади", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia. «Ф'ючерсний ринок фондів оцінює можливість підвищення FOMC на 25 б.п. до липня із ймовірністю 81%».

Спад у Китаї

В Азії китайський офшорний юань закріпився біля понад шестимісячного мінімуму на рівні 7,1469 за долар після того, як на попередній сесії він впав до 7,1527, найнижчого рівня з кінця листопада.

Дані, опубліковані в середу, показали, що експорт Китаю скоротився в травні набагато швидше, ніж очікувалося, в той час як імпорт продовжував знижуватися, що викликає сумніви щодо обережного відновлення економіки країни.

"Якоюсь мірою це думка про те, що торгові дані є ще однією ознакою нестійкого відновлення", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

Востаннє австралійський долар зріс на 0,18% до 0,6665 долара, знизившись майже на 0,3% на попередній сесії, тоді як ківі зріс на 0,22% до 0,6050 долара, частково компенсувавши падіння на 0 ,7% у середу.

Обидві антиподні валюти часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.