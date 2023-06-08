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Золото коливається в діапазоні перед засіданням ФРС, мідь зупиняється через проблеми з Китаєм
08:06 08.06.2023 |
Ціни на золото в четвер коливалися трохи вище за двомісячні мінімуми, дотримуючись моделі утримання, що спостерігалася в останні тижні, оскільки ринки очікують майбутнього засідання Федеральної резервної системи.
Ціни на мідь знизилися, оскільки слабкі економічні сигнали з Китаю продовжують надходити, викликаючи побоювання з приводу сталого попиту найбільшого імпортера червоного металу.
Жовтий метал залишався у вузькому торговому діапазоні протягом майже трьох тижнів, перебуваючи під тиском відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки спекулювали на позиції ФРС щодо подальшого підвищення процентних ставок.
Ф'ючерси на золото коливалися від 1940 до 2000 доларів за унцію, тоді як спотове золото трималося від 1930 до 1980 доларів за унцію із середини травня.
Несподіване підвищення ставок в Австралії та Канаді посилило деякі очікування того, що ФРС також наслідуватиме цей приклад, враховуючи, що інфляція в США та ринок праці значно перевищують цільові показники центрального банку.
Але економічне зростання в США також суттєво сповільнилося останніми місяцями, що дає ФРС обмежений запас для збереження підвищення ставок.
Зростання ставок не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, з огляду на те, що вони збільшують альтернативну вартість. Але навіть якщо ФРС оголосить про паузу наступного тижня, очікується, що ставки в США залишатимуться високими довше, що чинитиме тиск на ринки металів.
Спотове золото зросло на 0,3% до 1944,06 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1959,65 долара за унцію до 20:06 за східним часом (00:06 за Грінвічем).
Проте аналітики вважають, що жовтий метал виграє від попиту на безпечний притулок у разі рецесії у США наприкінці цього року. Але водночас очікується, що зміцнення долара обмежить будь-яке велике зростання золота.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в четвер, продовживши втрати попередньої сесії після того, як слабкіші, ніж очікувалося, дані про торгівлю Китаю вказали на посилення зустрічного вітру для попиту на мідь.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,7532 долара за фунт після падіння на 0,5% у середу.
Імпорт міді до Китаю впав на 4,6% у травні порівняно з попереднім місяцем, як показали дані в середу, тоді як загальне позитивне сальдо торговельного балансу країни скоротилося до 13-місячного мінімуму.
У той час як загальний імпорт у країну показав деякі ознаки покращення, різкіше, ніж очікувалося, падіння експорту вказувало на більш короткострокові економічні проблеми, особливо для великого виробничого сектору Китаю.
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