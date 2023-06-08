S&P 500, Nasdaq закрилися зниженням, оскільки трейдери фіксували прибуток від останнього ралі мегакапіталів

S&P 500 і Nasdaq закрилися в мінусі в середу, оскільки інвестори зафіксували прибуток після багатомісячного зростання акцій з мегакапіталізацією та перед ключовими економічними та політичними подіями наступного тижня.

Індекс акцій компаній малої капіталізації Russell 2000 зріс на 1,78%, оскільки інвестори продовжували відмовлятися від акцій з великим розривом та зростанням після їхнього сильного здорощання.

"За минулий тиждень ми спостерігали досить різке випередження компаній з малою капіталізацією в порівнянні з великими", - сказав Пол Байоккі, головний стратег з ETF інвестиційної компанії SS&C ALPS Advisors. "Ми бачимо, що це зберігається тут сьогодні".

Очікується, що дані щодо інфляції у США покажуть, що споживчі ціни у травні трохи знизилися порівняно з попереднім місяцем, але при цьому базові ціни зросли.

Що стосується акцій, то прибутковість дворічних казначейських облігацій США та еталонна прибутковість 10-річних облігацій збільшилися після того, як Банк Канади підвищив процентні ставки, що посилило занепокоєння інвесторів стосовно наступного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Згідно з CME Fedwatch Tool, учасники грошового ринку тепер бачать 69-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США не підвищить процентні ставки на своєму червневому засіданні, але підвищить їх у липні, порівняно з майже 77-відсотковим раніше.

Останнім часом акції США були підтримані ралі акцій мегакапіталізації та сильнішим, ніж очікувалося, сезоном звітності: S&P 500 зріс майже на 20% порівняно з мінімумами жовтня 2022 року.

Деякі аналітики очікують на швидку фіксацію прибутку в акціях великих технологічних та інших великих компаній.

Тим часом індекс волатильності CBOE досяг найнижчого рівня закриття з 14 лютого 2020 року.

За даними Refinitiv, Wells Fargo підвищила цільову ціну акцій Netflix до 500 доларів із 400 доларів, що є найвищим показником на Волл-стріт. На цій новині компанія потокового мовлення зросла на 0,12%.

Енергетичний індекс зріс на 2,65% після підвищення нафтових цін, тоді як регіональний банківський індекс KBW закрився на найвищому рівні з 29 березня.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 91,74 пункту, або 0,27%, до 33 665,02 пункту, S&P 500 втратив 16,33 пункту, або 0,38%, до 4 267,52 пункту, а Nasdaq Composite впав на 171,52 пунктів, або 1,29%, до 13 104,90 пунктів.

Акції Yext Inc зросли на 38,44% після того, як нью-йоркська фірма, що займається онлайн-маркетингом, підвищила прогноз річного прибутку.

Акції Campbell Soup впали на 8,91% після того, як виробник упакованих продуктів харчування повідомив про зниження валового прибутку у третьому фінансовому кварталі через високі витрати на товари та перевезення.

Акції Coinbase зросли на 3,20% наступного дня після того, як досягли семимісячного мінімуму, оскільки генеральний директор компанії запевнив клієнтів, що їх кошти у безпеці, і розкритикував Комісію з цінних паперів та бірж США за її позов. У вівторок SEC подала до суду на найбільшу криптобіржу США, звинувативши її у незаконній діяльності без попередньої реєстрації у регуляторі.

Ark Invest Кеті Вуд купила 419 324 акцій Coinbase у вівторок.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,58 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,27 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 122 нових максимуми та 40 нових мінімумів.