Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

S&P 500, Nasdaq закрилися зниженням, оскільки трейдери фіксували прибуток від останнього ралі мегакапіталів

07:56 08.06.2023 |

Фінанси

 

S&P 500 і Nasdaq закрилися в мінусі в середу, оскільки інвестори зафіксували прибуток після багатомісячного зростання акцій з мегакапіталізацією та перед ключовими економічними та політичними подіями наступного тижня.

Індекс акцій компаній малої капіталізації Russell 2000 зріс на 1,78%, оскільки інвестори продовжували відмовлятися від акцій з великим розривом та зростанням після їхнього сильного здорощання.

"За минулий тиждень ми спостерігали досить різке випередження компаній з малою капіталізацією в порівнянні з великими", - сказав Пол Байоккі, головний стратег з ETF інвестиційної компанії SS&C ALPS Advisors. "Ми бачимо, що це зберігається тут сьогодні".

Очікується, що дані щодо інфляції у США покажуть, що споживчі ціни у травні трохи знизилися порівняно з попереднім місяцем, але при цьому базові ціни зросли.

Що стосується акцій, то прибутковість дворічних казначейських облігацій США та еталонна прибутковість 10-річних облігацій збільшилися після того, як Банк Канади підвищив процентні ставки, що посилило занепокоєння інвесторів стосовно наступного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Згідно з CME Fedwatch Tool, учасники грошового ринку тепер бачать 69-відсоткову ймовірність того, що центральний банк США не підвищить процентні ставки на своєму червневому засіданні, але підвищить їх у липні, порівняно з майже 77-відсотковим раніше.

Останнім часом акції США були підтримані ралі акцій мегакапіталізації та сильнішим, ніж очікувалося, сезоном звітності: S&P 500 зріс майже на 20% порівняно з мінімумами жовтня 2022 року.

Деякі аналітики очікують на швидку фіксацію прибутку в акціях великих технологічних та інших великих компаній.

Тим часом індекс волатильності CBOE досяг найнижчого рівня закриття з 14 лютого 2020 року.

За даними Refinitiv, Wells Fargo підвищила цільову ціну акцій Netflix до 500 доларів із 400 доларів, що є найвищим показником на Волл-стріт. На цій новині компанія потокового мовлення зросла на 0,12%.

Енергетичний індекс зріс на 2,65% після підвищення нафтових цін, тоді як регіональний банківський індекс KBW закрився на найвищому рівні з 29 березня.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 91,74 пункту, або 0,27%, до 33 665,02 пункту, S&P 500 втратив 16,33 пункту, або 0,38%, до 4 267,52 пункту, а Nasdaq Composite впав на 171,52 пунктів, або 1,29%, до 13 104,90 пунктів.

Акції Yext Inc зросли на 38,44% після того, як нью-йоркська фірма, що займається онлайн-маркетингом, підвищила прогноз річного прибутку.

Акції Campbell Soup впали на 8,91% після того, як виробник упакованих продуктів харчування повідомив про зниження валового прибутку у третьому фінансовому кварталі через високі витрати на товари та перевезення.

Акції Coinbase зросли на 3,20% наступного дня після того, як досягли семимісячного мінімуму, оскільки генеральний директор компанії запевнив клієнтів, що їх кошти у безпеці, і розкритикував Комісію з цінних паперів та бірж США за її позов. У вівторок SEC подала до суду на найбільшу криптобіржу США, звинувативши її у незаконній діяльності без попередньої реєстрації у регуляторі.

Ark Invest Кеті Вуд купила 419 324 акцій Coinbase у вівторок.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,58 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,27 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 122 нових максимуми та 40 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес