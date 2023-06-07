Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів

15:38 07.06.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0720 порівняно з $1,0693 на закриття попередньої сесії.

Увагу трейдерів спрямовано на чергові засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), які відбудуться наступного тижня.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, шанси на те, що ФРС не змінюватиме базової ставки на засіданні 13-14 червня, ринок оцінює у 73,6%, пише Market Watch.

Тим часом, від ЄЦБ ринок очікує підйому ключових ставок на 25 базисних пунктів (б.п.) 15 червня і їх підвищення на таку саму величину в липні.

Член ради керівників ЄЦБ і глава центробанку Нідерландів Клаас Кнот заявив під час виступу в парламенті Нідерландів, що "інфляція в єврозоні може залишатися надмірно високою надто довго, і подальше підвищення ставок, імовірно, буде необхідним".

"Я не впевнений, що посилення політики наразі є достатнім", - сказав Кнот.

Курс фунта на торгах у середу піднявся до $1,2467 порівняно з $1,2424 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 139,40 єни проти 139,64 єни на закриття ринку у вівторок.

Долар подешевшав у парі з юанем до 7,1133 юаня проти 7,1201 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1851
  0,1335
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес