Долар дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 15:10 EET торгується на рівні $1,0720 порівняно з $1,0693 на закриття попередньої сесії.

Увагу трейдерів спрямовано на чергові засідання Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), які відбудуться наступного тижня.

Згідно з інструментом FedWatch від CME Group, шанси на те, що ФРС не змінюватиме базової ставки на засіданні 13-14 червня, ринок оцінює у 73,6%, пише Market Watch.

Тим часом, від ЄЦБ ринок очікує підйому ключових ставок на 25 базисних пунктів (б.п.) 15 червня і їх підвищення на таку саму величину в липні.

Член ради керівників ЄЦБ і глава центробанку Нідерландів Клаас Кнот заявив під час виступу в парламенті Нідерландів, що "інфляція в єврозоні може залишатися надмірно високою надто довго, і подальше підвищення ставок, імовірно, буде необхідним".

"Я не впевнений, що посилення політики наразі є достатнім", - сказав Кнот.

Курс фунта на торгах у середу піднявся до $1,2467 порівняно з $1,2424 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 139,40 єни проти 139,64 єни на закриття ринку у вівторок.

Долар подешевшав у парі з юанем до 7,1133 юаня проти 7,1201 юаня напередодні.