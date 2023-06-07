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АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають на слабких економічних сигналах, китайські акції відстають

08:13 07.06.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій трохи зросла в середу, оскільки ринки зіставили погіршення економічних умов у регіоні з перспективою призупинення циклу підвищення ставок Федеральною резервною системою цього місяця.

Але китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх аналогів, звівши нанівець раннє зростання після того, як дані показали, що позитивне сальдо торгового балансу країни досягло найнижчого рівня з квітня 2022 через різке падіння експорту.

Неухильне зниження імпорту також викликало побоювання щодо того, наскільки стійким буде економічний підйом у країні цього року, оскільки країна бореться із уповільненням закордонного попиту на китайські товари.

Але, з іншого боку, технологічні індекси були ключовими лідерами протягом дня, отримуючи вигоду зі ставок на те, що ФРС призупинить цикл підвищення ставок наступного тижня. Гонконгський індекс Hang Seng додав 1,1%, а зважений тайванський індекс зріс на 0,7%, при цьому обидві біржі підтримували акції технологічних компаній. Південнокорейський KOSPI додав 0,3%.

Ця тенденція також сприяла деякому зростанню на ширших азіатських ринках: індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли на 0,3% кожен на початку торгів. У центрі уваги в Індії також знаходиться рішення Резервного банку щодо процентної ставки у четвер.

Проте побоювання з приводу погіршення економічних умов у всьому світі значною мірою приглушили ставлення до ризикованих азіатських акцій. Навіть якщо ФРС призупинить цикл підвищення ставок наступного тижня, ринкам все одно доведеться боротися з тим, що ставки залишатимуться високими довше, а також потенційною рецесією у великих частинах земної кулі.

Австралійський ASX 200 здебільшого відставав від своїх аналогів, піднявшись на 0,2% після того, як дані показали, що економіка країни практично не росла в першому кварталі 2023 року на тлі тиску з боку високої інфляції та відсоткових ставок.

Акції великих австралійських банків надали основну підтримку ASX 200 після підвищення процентної ставки Резервним банком у вівторок.

Японські Nikkei 225 та TOPIX показали найгірші результати за день, знизившись на 0,7% та 0,5% відповідно, оскільки вони продемонстрували значну фіксацію прибутку після стрибка до 33-річних максимумів на останніх сесіях.

Аналітики сумніваються, що японський фондовий ралі має якісь підстави, враховуючи, що ринки значною мірою враховували фактори, які призвели до цього, в основному «голубиний» Банк Японії та сильний сезон квартальних звітів.

Нині ринки чекають на нові сигнали щодо японської економіки від переглянутих показників ВВП за перший квартал, які мають бути опубліковані в четвер.
За матеріалами: investing.com
 

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