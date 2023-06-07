Долар дрейфує, оскільки трейдери оцінюють опціони ФРС

Долар знизився в середу, оскільки трейдери оцінили шанси на підвищення ставки Федеральною резервною системою наступного тижня, тоді як австралійський долар досяг нового тритижневого максимуму після підвищення ставки та явно яструбиної позиції його центрального банку.

Австралійський долар досяг свого максимуму на рівні 0,6690 долара на початку торгів в Азії, найвищого рівня з середини травня, завдяки ефектам підвищення процентної ставки, що зберігаються, Резервним банком Австралії (РБА) на чверть пункту до 11-річного максимуму у вівторок.

Це рішення та агресивна політична заява РБА викликали зростання австралійського долара на 0,8% на попередній сесії, а губернатор Філіп Лоу попередив про подальше посилення ставок, оскільки інфляція все ще була надто високою.

"Ставка зараз становить 4,1%, що, на нашу думку, знаходиться на дуже обмежувальній території, тому це, очевидно, означає, що ризик жорсткої посадки в австралійській економіці збільшився", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia .

У своєму виступі в середу Лоу повторив, що, можливо, буде потрібно деяке подальше посилення жорсткості, щоб приборкати інфляцію, хоча це залежатиме від того, як розвиватимуться економіка та інфляція.

На ширшому валютному ринку долар США впав на початку торгів в Азії, оскільки трейдери знизили свої очікування на підвищення ставки на засіданні FOMC наступного тижня.

Відносно долара фунт стерлінгів зріс на 0,08% до 1,2432 долара, а ківі додав 0,08% до 0,6084 долара.

Згідно з CME FedWatch Tool, грошові ринки оцінюють ймовірність того, що центральний банк США підвищить ставки на 25 базисних пунктів наступного тижня, приблизно в 19% порівняно з ймовірністю понад 60% тиждень тому.

Дані, опубліковані минулого тижня, показали, що сектор послуг США практично не зростав у травні, оскільки кількість нових замовлень сповільнилася, внаслідок чого ціна, яку підприємства платять за ресурси, досягла трирічного мінімуму, що є сприятливим знаком для ФРС у її боротьбі з інфляцією.

"Ми не думаємо, що FOMC підвищить ставку наступного тижня... але ризики знову зміщені у бік підвищення", - сказав Конг.

Індекс долара США впав на 0,03% - до 104,05, а євро зріс на 0,07% - до 1,0698 долара.

Споживачі єврозони знизили свої інфляційні очікування, як показало опитування Європейського центрального банку, що стало полегшенням для політиків після несподіваного сплеску на місяць раніше.

По відношенню до японської єни долар упав на 0,27% до 139,26.

Турецька ліра впала майже на 2% до нового рекордно низького рівня в 21,99 за долар США, тоді як канадський долар зріс до нового місячного максимуму в 1,3388 канадських доларів за долар США напередодні рішення за процентною ставкою пізніше. в середу.