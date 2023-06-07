Золото тримається на плаву на тлі невизначеності ФРС, мідь продовжує відновлюватись

Ціни на золото в середу практично не змінилися, оскільки ринки впали напередодні засідання Федеральної резервної системи, в той час як ціни на мідь продовжили відскок від шестимісячних мінімумів.

Цього тижня жовтий метал отримав деяку підтримку, оскільки слабкі економічні дані США призвели до зниження долара та викликали деякі ставки на те, що ФРС не вистачить запасу для подальшого підвищення процентних ставок.

Але ця підтримка була обмежена, оскільки долар відновився на тлі невизначеності щодо наступного кроку ФРС. У той час як деякі аспекти економіки США, здавалося, остигають, інфляція та ринок праці все ще залишаються гарячими, що чинить більший тиск на центральний банк з метою посилення політики.

Навіть якщо ФРС призупинить поточний цикл підвищення процентних ставок, очікується, що процентні ставки залишатимуться вищими на більш тривалий термін - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють із майже 82-відсотковою ймовірністю те, що ФРС збереже ставки без змін наступного тижня.

Спот-золото залишається на рівні 1963,51 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1979,65 долара за унцію до 20:03 за східним часом (00:03 за Грінвічем). Обидва інструменти трохи змінилися на попередній сесії після відновлення після більш ніж двомісячного мінімуму, досягнутого минулого місяця.

За останній місяць попит на жовтий метал був обмеженим, навіть незважаючи на те, що низка слабких даних підірвала апетит до активів, орієнтованих на ризик. Але рецесія у США та Європі цього року може зрештою підвищити попит на золото.

Цього тижня будуть опубліковані економічні показники з інших великих економік, починаючи з даних ВВП Австралії та Японії за перший квартал. Цього тижня також буде опубліковано дані з торгівлі та інфляції у Китаї.

Ціни на інші дорогоцінні метали дещо зросли у середу. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3%, продовживши відновлення майже з двомісячного мінімуму, тоді як ф'ючерси на срібло зросли на 0,1%.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зростати після того, як у травні сягнули шестимісячних мінімумів. Натхнення до зростання червоного металу надали й деякі позитивні економічні дані з Китаю.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до 3,7757 дол. за фунт після зростання більш ніж на 1% на попередній сесії.

В даний час основна увага приділяється даним з торгівлі Китаю, які повинні бути опубліковані пізніше цього ж дня, щоб отримати додаткові сигнали про попит на сировинні товари у найбільшого у світі імпортера міді. Китайський імпорт товарів різко впав у квітні, оскільки відновлення економіки після COVID вичерпало себе, що, у свою чергу, викликало сумнів щодо високого попиту на сировинні товари цього року.