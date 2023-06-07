Фондові індекси США у вівторок закрилися зростанням

Фондові індекси США закрилися зростанням, чому сприяло деяке поліпшення в економічно чутливих секторах, оскільки інвестори чекали на дані щодо інфляції та засідання Федеральної резервної системи з питань політики наступного тижня.

Очікується, що дані щодо інфляції покажуть незначне зниження споживчих цін у місячному вирахуванні у травні, але базові ціни, ймовірно, залишаться підвищеними, і очікується, що ФРС збереже відсоткові ставки.

Основні індекси вагалися, оскільки інвестори взяли перепочинок після того, як S&P 500 піднявся майже на 20% порівняно з мінімумами жовтня 2022 року, чому сприяло сильнішt, ніж очікувалося, зростання акцій мегакапіталів, сезон звітності та надії на те, що цикл підвищення процентної ставки центробанком США наближається до кінця.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 10,42 пункту, або 0,03%, до 33 573,28 пункту, S&P 500 додав 10,06 пункту, або 0,24%, до 4 283,85 пункту, а Nasdaq Composite 46,99 пунктів, або 0,36%, до 13 276,42 пунктів.

"Схоже, інвестори набувають трохи оптимізму", - сказав ІТ-директор Cresset Capital Джек Еблін.

"Вузькість ринку, коли всі були зосереджені на семи найкращих іменах або близько того, починає трохи розсіюватися, і це хороша новина".

Фінансові показники зросли на 1,33%, випередивши 11 основних секторів S&P 500, тоді як регіональний банківський індекс KBW підскочив на 5,41%. Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 додав 2,69%.

Нещодавні економічні дані та голубині коментарі представників ФРС підвищили ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки на засіданні 13-14 червня.

Згідно з Fedwatch Tool від CMEGroup, ф'ючерси на фонди ФРС вказують на те, що трейдери оцінили майже 80-відсоткову ймовірність того, що центральний банк утримуватиме відсоткові ставки в діапазоні 5-5,25%. Проте вони бачать 50-відсоткову ймовірність ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні.

Coinbase Global впала на 12,09% після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на криптобіржу, звинувативши її в незаконній діяльності без попередньої реєстрації в регулювальному органі.

Apple Inc збільшила втрати на 0,21% наступного дня після того, як виробник iPhone представив дорогу гарнітуру доповненої реальності під назвою Vision Pro, увірвавшись на ринок, де домінує Meta.

Акції Advanced Micro Devices зросли на 5,34% після того, як Piper Sandler підвищила цільову ціну акцій до 150 доларів, що є другим найвищим показником на Уолл-стріт, згідно з даними Refinitiv.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищила кількість падаючих у співвідношенні 3,47 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,59 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 17 нових 52-тижневих максимумів та 5 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 98 нових максимумів та 69 нових мінімумів.