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АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴4,8 мільярда. Cтавку за річними ОВДП знижено до 18,4%

22:05 06.06.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 6 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,8 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

"Мінфін сьогодні розмістив державні облігації на суму близько 4,8 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,65 млрд грн під 18,4% з погашенням через 1 рік; 2,45 млрд грн під 19,5% з погашенням через 1,6 року та 684 млн грн під 19,75% з погашенням через 2,7 року.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 97* 98* 99
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226286 Первинне розміщення UA4000227656 Дорозміщення UA4000227490
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.   7 000 000
Дата розміщення 06.06.2023 06.06.2023 06.06.2023
Дата оплати за придбані облігації 07.06.2023 07.06.2023 07.06.2023
Дата оплати відсотків 28.06.2023 19.07.2023 23.08.2023
Дата оплати відсотків 27.12.2023 17.01.2024 21.02.2024
Дата оплати відсотків 26.06.2024 17.07.2024 21.08.2024
Дата оплати відсотків  15.01.2025 19.02.2025
Дата оплати відсотків   20.08.2025
Дата оплати відсотків   18.02.2026
Розмір купонного платежу однією облігацію 70.00 97.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 14.00 19.50 19.75
Термін обігу (днів) 385 588 987
Дата погашення 26.06.2024 15.01.2025 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 775 038 000 2 278 222 000 647 726 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 617 764 000 2 278 222 000 647 726 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 10 342 547 000 2 278 222 000 5 334 493 000
Кількість поданих заявок, шт. 28 15 19
Кількість задоволених заявок, шт. 16 15 19
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 19.50 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.40 19.50 19.75
Встановлена дохідність, % 18.40 19.50 19.75
Середньозважена дохідність, % 18.40 19.50 19.75
Надходження до бюджету 1 651 704 688.72 2 447 243 290.18 683 888 542.58

* - військові облігації

Дані : Мінфін України
 

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