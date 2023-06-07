Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 08:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴4,8 мільярда. Cтавку за річними ОВДП знижено до 18,4%
Міністерство фінансів 6 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,8 млрд гривень в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.
"Мінфін сьогодні розмістив державні облігації на суму близько 4,8 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,65 млрд грн під 18,4% з погашенням через 1 рік; 2,45 млрд грн під 19,5% з погашенням через 1,6 року та 684 млн грн під 19,75% з погашенням через 2,7 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|97*
|98*
|99
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226286
|Первинне розміщення UA4000227656
|Дорозміщення UA4000227490
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|7 000 000
|Дата розміщення
|06.06.2023
|06.06.2023
|06.06.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|07.06.2023
|07.06.2023
|07.06.2023
|Дата оплати відсотків
|28.06.2023
|19.07.2023
|23.08.2023
|Дата оплати відсотків
|27.12.2023
|17.01.2024
|21.02.2024
|Дата оплати відсотків
|26.06.2024
|17.07.2024
|21.08.2024
|Дата оплати відсотків
|15.01.2025
|19.02.2025
|Дата оплати відсотків
|20.08.2025
|Дата оплати відсотків
|18.02.2026
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|70.00
|97.50
|98.75
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.00
|19.50
|19.75
|Термін обігу (днів)
|385
|588
|987
|Дата погашення
|26.06.2024
|15.01.2025
|18.02.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 775 038 000
|2 278 222 000
|647 726 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 617 764 000
|2 278 222 000
|647 726 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|10 342 547 000
|2 278 222 000
|5 334 493 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|28
|15
|19
|Кількість задоволених заявок, шт.
|16
|15
|19
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|19.00
|19.50
|19.75
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|18.40
|19.50
|19.75
|Встановлена дохідність, %
|18.40
|19.50
|19.75
|Середньозважена дохідність, %
|18.40
|19.50
|19.75
|Надходження до бюджету
|1 651 704 688.72
|2 447 243 290.18
|683 888 542.58
* - військові облігації
Дані : Мінфін України
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото тримається на плаву на тлі невизначеності ФРС, мідь продовжує відновлюватись
|Фондові індекси США у вівторок закрилися зростанням
|Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴4,8 мільярда. Cтавку за річними ОВДП знижено до 18,4%
|Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації
|Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора
|Долар перейшов до зростання в парах з євро і фунтом, стабілізувався до єни
|Зниження активності у сфері M&A сприяє консолідації інвестиційно-банківського сектору - FT
Бізнес
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн
|Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців
|Європарламент закликав уряди країн ЄС до заборони TikTok
|Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон
|Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2