Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 08:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації
21:55 06.06.2023 |
Усього через день після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптовалютну біржу Binance, такий же крок був зроблений у відношенні Coinbase. SEC стверджує, що біржа незаконно заробила мільярди доларів.
Згідно зі скаргою SEC, з 2019 року Coinbase заробила мільярди доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптоактивів як цінних паперів (Staking-as-a-Service). SEC стверджує, що Coinbase переплітає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, не реєструючи жодну з цих функцій у Комісії, як цього вимагає закон.
«Ви просто не можете ігнорувати правила, тому що вони вам не подобаються або тому, що ви віддаєте перевагу іншим: наслідки для інвесторів занадто великі», - Гурбір С. Гревал, голова відділу правозастосування SEC.
Відсутність реєстрації у Coinbase позбавила інвесторів значного захисту, у тому числі перевірок з боку SEC, вимог щодо ведення документації та гарантій відсутності конфлікту інтересів. У скарзі також стверджується, що холдингова компанія Coinbase Global (CGI) є особою, що контролює Coinbase та несе відповідальність за низку порушень на біржі.
Акції Coinbase впали більш ніж на 19% на відкритті торгів після втрати 10% під час попередньої сесії через звинувачення SEC щодо Binance. Ціна біткоїна різко впала після позову проти Binance та знизилася ще на 4% сьогодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото тримається на плаву на тлі невизначеності ФРС, мідь продовжує відновлюватись
|Фондові індекси США у вівторок закрилися зростанням
|Мінфін розмістив ОВДП ще на ₴4,8 мільярда. Cтавку за річними ОВДП знижено до 18,4%
|Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації
|Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора
|Долар перейшов до зростання в парах з євро і фунтом, стабілізувався до єни
|Зниження активності у сфері M&A сприяє консолідації інвестиційно-банківського сектору - FT
Бізнес
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн
|Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців
|Європарламент закликав уряди країн ЄС до заборони TikTok
|Топ-25 геймдев-компаній України: зменшення кількості українських фахівців на 12,7% (понад 1300 осіб) та релокейт робітників за кордон
|Aston Martin DB12 представлений з 671-сильним AMG V8
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2