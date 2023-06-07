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Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації

21:55 06.06.2023 |

Фінанси

 

Усього через день після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптовалютну біржу Binance, такий же крок був зроблений у відношенні Coinbase. SEC стверджує, що біржа незаконно заробила мільярди доларів.

Згідно зі скаргою SEC, з 2019 року Coinbase заробила мільярди доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптоактивів як цінних паперів (Staking-as-a-Service). SEC стверджує, що Coinbase переплітає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, не реєструючи жодну з цих функцій у Комісії, як цього вимагає закон.

«Ви просто не можете ігнорувати правила, тому що вони вам не подобаються або тому, що ви віддаєте перевагу іншим: наслідки для інвесторів занадто великі», - Гурбір С. Гревал, голова відділу правозастосування SEC.

Відсутність реєстрації у Coinbase позбавила інвесторів значного захисту, у тому числі перевірок з боку SEC, вимог щодо ведення документації та гарантій відсутності конфлікту інтересів. У скарзі також стверджується, що холдингова компанія Coinbase Global (CGI) є особою, що контролює Coinbase та несе відповідальність за низку порушень на біржі.

Акції Coinbase впали більш ніж на 19% на відкритті торгів після втрати 10% під час попередньої сесії через звинувачення SEC щодо Binance. Ціна біткоїна різко впала після позову проти Binance та знизилася ще на 4% сьогодні.


Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації

 
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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