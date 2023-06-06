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АНАЛІТИКА

Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора

16:17 06.06.2023 |

Фінанси

 

Інвестори вивели близько 790 млн дол з криптовалютної біржі Binance та її американської філії за останні 24 години після того, як провідний американський регулятор подав до суду на обидві біржі.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Nansen.

Binance зафіксувала чистий відтік криптовалют на суму 778,6 мільйона доларів з блокчейну Ethereum, а її американська філія, Binance.US, зареєструвала чистий відтік у розмірі 13 мільйонів доларів, повідомила Nansen.

Жодна біржа не відповіла одразу на прохання агентства про коментар.

У понеділок Комісія з цінних паперів і бірж США подала в суд на Binance, її генерального директора Чанпена Чжао і оператора Binance.US за те, що Комісія назвала "павутиною обману" з метою ухилення від американських законів.

У 13 пунктах звинувачень SEC стверджувала, що Binance штучно завищувала обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ американських клієнтів до своєї платформи і вводила інвесторів в оману щодо контролю над ринком.

Цей позов, в якому згадується низка практик, про які вперше повідомило Reuters у серії розслідувань щодо біржі, є найбільш значущим кроком проти криптовалютної компанії з боку SEC.

У заяві, зробленій в понеділок, Binance заявила, що співпрацювала з розслідуваннями SEC і "наполегливо працювала над тим, щоб відповісти на їхні запитання і вирішити їхні проблеми", в тому числі намагаючись досягти врегулювання шляхом переговорів. "Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу", - йдеться в блозі компанії.

Біткоїн стабілізувався після падіння у понеділок більш ніж на 5%, що стало найгіршим денним падінням з 19 квітня.

"Це ще один удар по криптоіндустрії і криптобіржам світу", - сказав ринковий аналітик IG Markets Тоні Сікамор про позов SEC.


Інвестори вивели з Binance майже $800 мільйонів за добу на тлі позову регулятора

 
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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