Долар перейшов до зростання в парах з євро і фунтом, стабілізувався до єни

Курс долара США почав зростати до більшості основних світових валют вдень у вівторок, але практично не змінюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищився на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Напередодні стало відомо, що індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing) у травні опустився до 50,3 пункту з 51,9 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому очікували його підвищення до 52,2 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про посилення ділової активності у сфері послуг, нижче - про її ослаблення.

Погіршення ситуації в секторі послуг, на який припадає близько 90% американського ВВП, може стати додатковим аргументом на користь збереження ставки на колишньому рівні на червневому засіданні.

