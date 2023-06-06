ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.06.23

ЦПК зазначає, що це вже вдруге, коли КДКП не хоче бачити порушення у діях Симоненка. Раніше КДКП розглянула звернення ЦПК про можливий конфлікт інтересів у Симоненка через участь у святкуванні дня народження Олега Татарова.