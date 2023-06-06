Міжнародні резерви України в травні зросли до $37,3 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2023 року, за попередніми даними, становили $37 млрд 311,3 млн, збільшившись за травень на 4%, або на $1,358 млрд, і оновили 11-річний максимум, повідомив Нацбанк у вівторок.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким і ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті", - зазначив центробанк.

Згідно з його даними, чисті міжнародні резерви за травень збільшилися на $1,534 млрд, або на 6,4%, - до $25,39 млрд.

Нацбанк уточнив, що в травні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4,32 млрд, зокрема $1,62 млрд - макрофінансова допомога від ЄС, $1,25 млрд - грант від США через трастовий фонд Світового банку, $1,07 млрд - від розміщення валютних ОВДП і $0,38 млрд - від Світового банку.

За обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті уряд виплатив $0,84 млрд, з яких: $0,74 млрд - за ОВДП, $,03 млрд - за боргом перед Світовим банком, а ще $0,2 млрд було виплачено Міжнародному валютному фонду.

Крім цього, у травні Нацбанк продав на валютному ринку $1,96 млрд і викупив у резерви $0,06 млрд. Таким чином його чистий продаж минулого місяця збільшився до $1,90 млрд з $1,37 млрд у квітні.

"Це сталося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також складнощів з експортом продовольства в сусідні країни і через "зерновий коридор". Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, які здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - зазначив регулятор.

Він додав, що в травні також через переоцінку вартість фінансових інструментів знизилася на $26,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування в 4,9 місяця майбутнього імпорту", - констатується в релізі.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, у структурі резервів у розрізі валют на долар на 1 червня припадало $32,1 млрд, євро - $2,22 млрд, золото - $1,70 млрд, фунт та єну - по $0,35 млрд і юань - $0,56 млрд.

