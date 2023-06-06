Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України в травні зросли до $37,3 млрд

13:54 06.06.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2023 року, за попередніми даними, становили $37 млрд 311,3 млн, збільшившись за травень на 4%, або на $1,358 млрд, і оновили 11-річний максимум, повідомив Нацбанк у вівторок.

"Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким і ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком і боргові виплати країни в іноземній валюті", - зазначив центробанк.

Згідно з його даними, чисті міжнародні резерви за травень збільшилися на $1,534 млрд, або на 6,4%, - до $25,39 млрд.

Нацбанк уточнив, що в травні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4,32 млрд, зокрема $1,62 млрд - макрофінансова допомога від ЄС, $1,25 млрд - грант від США через трастовий фонд Світового банку, $1,07 млрд - від розміщення валютних ОВДП і $0,38 млрд - від Світового банку.

За обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті уряд виплатив $0,84 млрд, з яких: $0,74 млрд - за ОВДП, $,03 млрд - за боргом перед Світовим банком, а ще $0,2 млрд було виплачено Міжнародному валютному фонду.

Крім цього, у травні Нацбанк продав на валютному ринку $1,96 млрд і викупив у резерви $0,06 млрд. Таким чином його чистий продаж минулого місяця збільшився до $1,90 млрд з $1,37 млрд у квітні.

"Це сталося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), а також складнощів з експортом продовольства в сусідні країни і через "зерновий коридор". Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, які здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - зазначив регулятор.

Він додав, що в травні також через переоцінку вартість фінансових інструментів знизилася на $26,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування в 4,9 місяця майбутнього імпорту", - констатується в релізі.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, у структурі резервів у розрізі валют на долар на 1 червня припадало $32,1 млрд, євро - $2,22 млрд, золото - $1,70 млрд, фунт та єну - по $0,35 млрд і юань - $0,56 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0516
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8346  0,02 0,04 37,3727  0,05 0,13
EUR 39,6115  0,05 0,13 40,4369  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес