Долар відстає після слабкого ISM

Долар у вівторок впав значно нижче 2,5-місячних максимумів минулого тижня після того, як несподівано слабкі дані щодо послуг США зміцнили очікування припинення підйому ставок на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня, але затьмарили перспективи політики на найближчі місяці.

Австралійський долар коливався неподалік максимуму минулого тижня перед сьогоднішнім політичним рішенням Резервного банку Австралії, при цьому аналітики та інвестори розділилися в думках щодо того, чи буде центральний банк підвищувати чи тримати ставку.

Провідна криптовалюта біткойн впала до психологічної позначки 25 000 доларів після того, як регулятори США подали до суду на Binance, найбільшу у світі біржу криптовалют.

Світові ринки були зосереджені на тому, що ФРС може зробити на засіданні наступного тижня та після нього, оскільки дані та коментарі представників центрального банку викликали певну волатильність долара.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести основних валют, не змінився на рівні 104,00 після кількох хитких днів, коли він піднявся до 2,5-місячного піку на рівні 104,70 в останній день травня, тільки щоб бути збитим з ніг, у відповідь на пропозиції представників ФРС про те, що вони не підвищуватимуть ставку у червні.

Проте, гарячі дані щодо зайнятості у п'ятницю призвели до зростання ставок на липневе підвищення, тоді як слабкі результати сектору послуг напередодні знову затьмарили перспективи ставок.

Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) встановлює політику 14 червня, і в даний час ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС не діятиме, з ймовірністю 77%, що різко перевищує ймовірність 36% тижнем раніше, згідно з інструментом CME FedWatch.

"М'який PMI послуг ISM був, м'яко кажучи, несподіваним", - сказав Тоні Сайкамор, ринковий аналітик IG Markets у Сіднеї. «Послуги були справжньою зоною стійкості».

Зважаючи на відсутність важливих даних щодо США за частину тижня, що залишилася, і представників ФРС у період «блекауту», «мені здається, що долар трохи тримається перед засіданням FOMC», - сказав Сайкамор.

"Це має сенс, тому що якщо у вас є позиція тут, ви не захочете додавати до неї".

Долар практично не змінився до 139,55 єни, тоді як євро зріс на 0,08% - до 1,0718 долара.

Австралійський долар не змінився на рівні 0,6617 доларів. У п'ятницю він досяг 0,66385 долара після значного підвищення мінімальної заробітної плати.

Валюта впала до найнижчого рівня з початку листопада в останній день травня на тлі м'яких економічних даних удома та ключового торгового партнера Китаю.

"Якщо ви представляєте РБА і думаєте, чи варто зробити паузу або знову посилити політику, я думаю, що те, що ми бачили наприкінці минулого тижня, твердо схиляє шальки на користь підвищення ставки", - сказав Сайкамор з IG, маючи на увазі підвищення заробітньої плати.

"Ринок, як і раніше, не вистачає австралійського долара", - сказав він. "Якщо ви побачите підйом сьогодні, наступна зупинка буде 67 центів".

Грошові ринки зараз закладають 35% шансів на підвищення ставки на чверть пункту.

Біткойн спробував стати на ноги близько 25 370 доларів після падіння на 5,1% за ніч, що стало найбільшим падінням з 19 квітня.

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) у понеділок подала до суду на Binance та її генерального директора Чанпена Чжао за нібито використання «мережі обману», заявивши, що біржа штучно завищувала обсяги торгів, відволікала кошти клієнтів, не змогла обмежити доступ клієнтів із США до своєї платформи і ввела в оману. інвесторів про його засоби контролю над ринком.