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АНАЛІТИКА

Золото трохи відновлює свої позиції, оскільки долар падає на слабких даних зі США

07:44 06.06.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися у вівторок після деякого зростання на попередній сесії, оскільки слабкі дані щодо сектору послуг США чинили тиск на долар і підкріпили ставки на те, що найбільша економіка світу остигає.

Жовтий метал відновився після більш ніж двомісячного мінімуму після того, як дані у понеділок показали, що сектор послуг США практично не виріс у травні, завершивши місяці сильного зростання, оскільки ринок праці видихся.

Дані спричинили деякі втрати долара, відірвавши його від майже 11-тижневих максимумів, досягнутих нещодавно. Це принесло користь більшості ринків металів, особливо активам-притулкам, таким як золото.

Спот-золото о 20:44 за східним часом (00:44 за Грінвічем) залишається на рівні 1961,16 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1977,45 долара за унцію. Обидва інструменти зросли більш ніж на 0,6% у понеділок після виходу даних із США.

Але, незважаючи на недавнє зростання, золото в основном торгувалося в певному діапазоні, оскільки ринки причаїлися перед рішенням Федеральної резервної системи за процентною ставкою наступного тижня. Трейдери розділилися в думках щодо того, чи буде центральний банк підвищувати або утримувати процентні ставки після неоднозначних сигналів про рух минулого тижня.

У той час як дані щодо інфляції та ринку праці здивували, кілька чиновників ФРС закликали центральний банк призупинити цикл підвищення ставок та проаналізувати посилення грошово-кредитної політики за останній рік.

Але незалежно від дій ФРС наступного тижня очікується, що процентні ставки в США цього року залишатимуться високими довше, що обмежує будь-яке значне зростання цін на метали. Високі відсоткові ставки підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, як-от золото.

Жовті метали можуть стати об'єктом підвищених пропозицій наприкінці цього року, особливо на тлі погіршення економічної ситуації у США.

Слабкість долара допомогла цінам на мідь відновитися після шестимісячного мінімуму минулого тижня, хоча ставлення до червоного металу залишалося на межі, напередодні нових економічних сигналів від великого імпортера Китаю, які мають з'явитися цього тижня.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,7592 дол. за фунт у вівторок після зростання на 1,2% на попередній сесії.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо інфляції та торгівлі в Китаї, останні з яких, як очікується, дадуть більше сигналів про попит на сировинні товари в країні, оскільки відновлення економіки після COVID-19 сходить нанівець.

Серія слабких економічних даних із Китаю вплинула на ціни на мідь упродовж травня. Звіти про м'яке виробництво із США та єврозони також вплинули на попит на червоний метал, який може програти у разі серйозної рецесії цього року.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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