S&P 500 закрився у мінусі, оскільки трейдери бачать можливу паузу у підвищенні ставок

S&P 500 закрився в понеділок зниженням, оскільки інвестори зважували, чи може Федеральна резервна система США призупинити підвищення процентних ставок на майбутньому засіданні з питань політики, тоді як Apple ненадовго досягла рекордного максимуму, перш ніж втратити позиції.

Акції Apple Inc впали на 0,8% після того, як найдорожча компанія у світі представила гарнітуру доповненої реальності під назвою Vision Pro, її найбільш ризиковану і найбільшу ставку з моменту появи iPhone. Раніше акції Apple виросли на 2,2% до історичного максимуму.

Акції інших великих компаній зростання були неоднозначними: Nvidia Corp впала на 0,4% і втратила частину своїх недавніх досягнень, а Tesla Inc додала 1,7% після того, як продаж електромобілів китайського виробництва в Китаї підскочив у травні.

S&P 500 у п'ятницю закрився на найвищому рівні за останні дев'ять місяців після того, як звіт показав, що зростання заробітної плати у травні сповільнилося.

Після сильнішого, ніж очікувалося, сезону звітності та очікувань, що ФРС може призупинити агресивний цикл посилення грошово-кредитної політики, S&P 500 зріс майже на 20%, порівняно з мінімумом закриття у жовтні, завдяки зростанню акцій технологічних компаній, включаючи Apple, Nvidia та Microsoft Corp. .

Зміцнюючи очікування, що ФРС може призупинити підвищення ставок, дослідження Інституту управління поставками показало, що сектор послуг США практично не зростав у травні, оскільки кількість нових замовлень сповільнилася, що призвело до зниження цін, що сплачуються підприємствами за ресурси, до трирічного мінімуму. може допомогти ФРС боротьби з інфляцією.

«Ці погані новини - хороші новини з погляду ФРС. Погані новини, що означають слабкі економічні звіти, насправді є хорошими новинами, тому що вони підвищують ймовірність того, що ФРС призупинить свою серію підвищення процентних ставок, вважаючи, що вони почали робити свою справу. Виверт, що знижує інфляцію», - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

Згідно з FedWatch Tool CME Group, трейдери оцінили майже 80-відсоткову ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки на своєму політичному засіданні 13-14 червня, хоча вони очікують на ще одне підвищення в липні.

S&P 500 знизився на 0,20% і завершив сесію на позначці 4 273,79 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,09% до 13 229,43 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,59% до 33 562,86 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з промисловими індексами, що знизилися на 0,71%, за якими були втрати в енергетиці на 0,58%.

Palo Alto Networks Inc піднялася на 4,4%, при цьому фірма з кібербезпеки має замінити Dish Network Corp в індексі S&P 500 20 червня. Акції Dish упали на 2,7%.

Великі американські банки подешевшали після того, як Wall Street Journal повідомив, що регулюючі органи США готуються посилити правила для великих банків, що може включати підвищення вимог до капіталу в середньому на 20%.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 1,5 до 1.

S&P 500 показав 17 нових максимумів та чотири нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 90 нових максимумів та 54 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.