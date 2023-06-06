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Обсяг угод на вторинному ринку з гривневими ОВДП у травні зріс 3-й місяць поспіль - до 41,1 млрд грн - РЦ
23:37 05.06.2023 |
Обсяг угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), опрацьованих Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), у травні зростав третій місяць поспіль і сягнув 41,12 млрд грн, що перевищило показник квітня на 14%, а лютого - більше ніж удвічі.
Як повідомив РЦ у понеділок, кількість угод у травні також збільшилася порівняно з квітнем - на 13%, до 20,9 тис.
Уточнюється, що з доларовими ОВДП за минулий місяць було проведено 122 операції, що на 21 операцію більше, ніж у квітні, а їх обсяг збільшився на 50% і становив $135,5 млн.
Кількість угод з ОВДП в євро, оброблених РЦ, у травні становила 20 проти трьох у квітні, а їх обсяг збільшився з EUR1,45 млн до EUR19,3 млн.
Окрім того, минулого місяця, як повідомив РЦ, третій місяць поспіль зростала кількість і обсяг угод з облігаціями іноземних емітентів: їх було укладено 58 на 3,87 млрд грн, тоді як місяцем раніше - 46 на 2,4 млрд грн.
Уточнюється, що в травні було опрацьовано 19 операцій із корпоративними облігаціями на 392,4 млн грн, що на шість операцій, або на 101,74 млн грн більше, ніж у квітні.
Що стосується операцій з облігаціями зовнішніх держпозик, то їх кількість зменшилася порівняно з квітнем із восьми до п'яти, а обсяг - з 14,5 млн грн до 5,5 млн грн у травні.
Збільшилася кількість угод з акціями українських емітентів - зі 120 до 166, але обсяг значно зменшився - з 18,3 млн грн до 9,77 млн грн. Обсяг і кількість оброблених операцій з акціями іноземних емітентів зменшилися - з 17 операцій на 23,77 млн грн у квітні до семи операцій на 8,8 млн грн у травні.
Як повідомив РЦ, кількість операцій із цінними паперами інститутів спільного інвестування зросла в 3,3 раза - до 56, проте обсяг їх залишається мізерним - 0,75 млн грн, що навіть на 0,07 млн грн менше за показник попереднього місяця.
Нарешті в травні було укладено три угоди РЕПО на суму 275,8 млн грн за ставками 20-26%. Найбільша денна позиція становила 242,8 млн грн.
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