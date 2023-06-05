SEC подав до суду на Binance та її гендиректора

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що це є "серйозною ескалацією" юридичних проблем, з якими стикається криптобіржа.

"У справі, поданій до федерального суду США в понеділок, Комісія стверджує, що фірма нехтувала правилами захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи інформацію про контроль за торгівлею і продаючи незареєстровані цінні папери, серед інших порушень", - йдеться у повідомленні.

"Тринадцятьма звинуваченнями ми стверджуємо, що компанії Чжао та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, недостатнього розкриття інформації та цілеспрямованого ухилення від закону", - заявив голова Комісії зГері Генслер.

"Громадськість повинна остерігатися інвестувати будь-які свої важко зароблені активи в ці незаконні платформи або на них", - додав він.

Представник Binance не відразу відповів на запит про коментар. У Twitter Чжао повідомив, що його команда розгляне скаргу.



