Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SEC подав до суду на Binance та її гендиректора

22:10 05.06.2023 |

Фінанси

 

Головний регулятор Уолл-стріт - Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) - звинуватила найбільшу криптобіржу світу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао в порушенні правил торгівлі цінними паперами.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що це є "серйозною ескалацією" юридичних проблем, з якими стикається криптобіржа.

"У справі, поданій до федерального суду США в понеділок, Комісія стверджує, що фірма нехтувала правилами захисту інвесторів, керуючи незареєстрованими біржами, спотворюючи інформацію про контроль за торгівлею і продаючи незареєстровані цінні папери, серед інших порушень", - йдеться у повідомленні.

"Тринадцятьма звинуваченнями ми стверджуємо, що компанії Чжао та Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, недостатнього розкриття інформації та цілеспрямованого ухилення від закону", - заявив голова Комісії зГері Генслер.

"Громадськість повинна остерігатися інвестувати будь-які свої важко зароблені активи в ці незаконні платформи або на них", - додав він.

Представник Binance не відразу відповів на запит про коментар. У Twitter Чжао повідомив, що його команда розгляне скаргу.


SEC подав до суду на Binance та її гендиректора

 
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0937
  0,2523
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8504  0,12 0,33 37,4204  0,09 0,24
EUR 39,6612  0,11 0,28 40,4992  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес