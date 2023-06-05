Продаж 3-місячних депосертифікатів на 9-му аукціоні зріс до 8,7 млрд грн, сумарно досягнувши 125,3 млрд грн

Національний банк України (НБУ) на дев'ятому аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів під 25% річних у п'ятницю, 2 червня, продав їх на 8,70 млрд грн порівняно з 6,06 млрд грн тижнем раніше.

Як повідомляють на сайті НБУ, кількість покупців також зросла - до 37 із 34 на восьмому аукціоні.

НБУ вказав, що в п'ятницю обсяг продажу ДС "овернайт" становив 309,08 млрд грн порівняно з 305,57 млрд грн тижнем раніше. В інші дні минулого тижня Нацбанк розміщував їх на суму 301,9-314,8 млрд грн.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" із 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на строк три місяці за обліковою ставкою 25%, залежно від обсягу залучення банками депозитів на строк від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які перебували в цих банках на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше.

Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб строком від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на придбання тримісячних ДС як у НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує тримісячні ДС щоп'ятниці.

За дев'ять аукціонів обсяг розміщення тримісячних депозитних сертифікатів досяг 125,3 млрд грн, із яких 51,14 млрд грн - на дебютному аукціоні. Найбільша кількість банків - 45 - також була на дебютному аукціоні.

В інфляційному звіті НБУ уточнив, що станом на 4 квітня строкових вкладів у нацвалюті на термін від трьох місяців було на суму, еквівалентну 154,5 млрд грн, або 26,9% усіх вкладів, на термін до трьох місяців - на 40,4 млрд грн, або 7%, тоді як 378,4 млрд грн, або 66%, припадало на вклади на вимогу.

