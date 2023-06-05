Європейські акції зростають; промова Лагард може підказати дії ЄЦБ

Європейські фондові ринки зросли під час обережної торгівлі у понеділок, оскільки інвестори зосередилися на майбутній політиці центрального банку та потоці економічних даних.

О 03:40 за східним часом (07:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,3%, CAC 40 у Франції показав невелике зростання, а FTSE 100 у Великій Британії піднявся на 0,5%.

Президент США Джо Байден підписав у суботу законопроект про призупинення ліміту боргу до початку 2025 року, який виключає можливість дефолту США за своїми борговими зобов'язаннями, що було основним джерелом занепокоєння для фінансових ринків минулого місяця.

Маючи це на увазі, увага повністю повертається до рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо підвищення процентних ставок у наступні місяці, у міру уповільнення зростання.

У Європі очікування подальшого посилення дещо знизилися після того, як дані минулого тижня показали сильніше, ніж очікувалося, зниження індексу споживчих цін єврозони.

У понеділок буде більше даних щодо інфляції для вивчення, при цьому очікується, що травневі ціни виробників єврозони продемонструють місячне падіння на 3,1%.

Дані, опубліковані раніше під час сесії, показали, що позитивне сальдо торговельного балансу Німеччини підскочило до 18,4 млрд євро у квітні з 14,9 млрд євро у березні внаслідок падіння цін на енергоносії та великої кількості невиконаних замовлень. Експорт зненацька збільшився на 1,2% за місяць, а імпорт упав на 1,7%.

Є також дані PMI для більшої частини європейського регіону для інвесторів, тоді як президент ЄЦБ Крістін Лагард також має виступити на слуханнях у Комітеті з економічних та валютних питань.

З іншого боку, дані п'ятниці про заробітну плату в США показали, що ринок праці США залишається сильним, хоча зростання заробітної плати справді сповільнилося, що створило деяку невизначеність напередодні наступного засідання ФРС щодо встановлення політики.

Міжнародний валютний фонд очікує, що центральний банк США продовжуватиме підвищувати процентні ставки на засіданні 13-14 червня, оскільки банки продовжують кредитувати.

«Ми поки що не бачимо значного уповільнення кредитування. Щось є, але не в таких масштабах, щоб ФРС відступила», - заявила в суботу директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Повернувшись до Європи, акції UBS зросли на 0,6% після того, як кредитор заявив, що завершить поглинання Credit Suisse «вже 12 червня», створивши швейцарського банківського гіганта з балансом 1,6 трильйона доларів.

Акції Volvo Car зросли на 1,7% після того, як автовиробник, контрольний пакет акцій якого належить китайській Geely, повідомив про зростання щомісячних продажів на 31% у річному обчисленні, заявивши, що у травні було продано 60 398 автомобілів.