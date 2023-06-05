ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.06.23

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. В першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів. В першій хвилі будуть власне кращі та найдосвідченіші пілоти", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ.