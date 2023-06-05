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Азіатські акції зростають напередодні засідань центробанків, Nikkei на 33-річному максимумі
07:56 05.06.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків виросли в понеділок, слідуючи за ралі на Волл-стріт, оскільки інвестори вітали ухвалення закону про запобігання дефолту в США, а японські акції повернулися до 33-річних піків.
Тепер основна увага приділяється низці засідань центральних банків для отримання додаткових економічних сигналів, починаючи з Австралії та Індії у вівторок та четвер відповідно. Вони передують зустрічі ФРС наступного тижня.
Індекс Nikkei 225 показав найкращі результати за день, піднявшись на 1,9%, тоді як ширший індекс TOPIX зріс на 1,3%. Обидва індекси відновили свої найвищі рівні за 33 роки після нетривалого відкату минулого тижня.
Японські акції цього року значно випередили свої світові аналоги на тлі оптимізму щодо економічної стійкості країни та «голубиних» поглядів Банку Японії.
Азіатські ринки загалом зросли, оскільки ухвалення угоди про стелю боргу США усунула ключове джерело занепокоєння для ринків, орієнтованих на ризик. Індекси Волл-Стріт також зросли у п'ятницю, забезпечивши позитивне зростання для регіональних бірж.
Але ф'ючерси на американські акції не змінилися наприкінці торгів у неділю, що вказує на те, що ралі зараз може охолонути. Більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі викликали деякі побоювання з приводу яструбиної позиції Федеральної резервної системи напередодні рішення щодо процентної ставки.
Проте більшість азіатських акцій зросли. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,6%, а тайванський зважений індекс додав 0,4%.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,1%, і основну увагу приділили засідання Резервного банку у вівторок. Хоча загальний консенсус полягає в тому, що банк має триматися, все ще існує невелика ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів, з огляду на те, що інфляція в Австралії зросла у квітні більше, ніж очікувалося.
Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зросли на 0,4% і 0,5% відповідно, очікується, що RBI збереже ставки на цьому тижні без змін, враховуючи, що інфляція в останні місяці знизилася.
Китайські ринки відстали від своїх конкурентів: Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,5%, а Shanghai Composite торгувався у боковику. Хоча приватне опитування показало, що в травні сектор послуг Китаю зростав швидше, ніж очікувалося, зростання, як і раніше, залишалося значно нижчим за допандемічні максимуми, що вказує на те, що економіка все ще намагається відновитися.
Це також стримувало зростання гонконзького Hang Seng: індекс зріс на 0,6%. Три індекси торгувалися трохи вище шестимісячних мінімумів, досягнутих у травні, оскільки настрої щодо відновлення економіки Китаю зіпсувалися.
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