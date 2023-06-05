Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар зростає, тому що ставки в США залишаються на високому рівні протягом тривалого часу

07:44 05.06.2023 |

Фінанси

 

Долар зміцнився по відношенню до основних аналогів на азіатських торгах після того, як сильний звіт про зайнятість у США спонукав трейдерів розраховувати на вищі процентні ставки на більш тривалий термін.

Австралійський долар відіграв ранні втрати після того, як звіт показав зростання активності у сфері послуг у Китаї, ключового торгового партнера. Юань також отримав підтримку.

Канадський долар виявився стійким завдяки стрибку цін на сиру нафту.

Долар США отримав підтримку від вищої прибутковості казначейських облігацій після того, як дані у п'ятницю показали, що в травні кількість робочих місць у державному та приватному секторах збільшилася на 339 000, що набагато перевищує середній прогноз економістів, опитаних Reuters, у 190 000.

Валюта США зросла на 0,11% до 140,135 єни, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла в Токіо більш ніж на 3 базові пункти до 3,727%. Долар у п'ятницю виріс на 0,84% по відношенню до єни.

Євро впав на 0,04% до 1,0702 долара, продовживши падіння на 0,51% на попередній сесії.

У той час як зростання кількості робочих місць у США в травні було набагато вищим, ніж очікувалося, тиск на заробітну плату ослаб, а рівень безробіття піднявся з 53-річного мінімуму, що потенційно дає Федеральній резервній системі можливість призупинити свою кампанію з підвищення ставок на майбутньому засіданні 13-14 червня. Деякі офіційні особи висловилися за це минулого тижня.

Однак ці ставки просто перемістилися на липень, і трейдери послабили прогнози на зниження ставок пізніше цього року.

FedWatch Tool CME Group показує, що відсоткові трейдери закладають шанси 1 до 4 на підвищення наступного тижня, порівняно з шансами 2 до 3 тижні раніше. У липні ринки оцінюють 70-відсоткові шанси на те, що ставки будуть як мінімум на чверть пункту вищими, ніж поточні.

"Це дуже залежить від даних, і з огляду на те, що заробітна плата знижується, це може вказувати на потенційну паузу, але я не вірю, що покладено край", - сказав Барт Вакабаяші, менеджер філії State Street в Токіо.

«Долар загалом залишиться добре підтриманим».

Вакабаясі очікує, що долар підніметься до 142,50 єни, і явний прорив цього рівня відкриє шлях до 145.

"Якщо будуть якісь падіння, знайдуться люди, які розгладають купівлю долар-єна", - сказав він.

Австралійський долар не змінився на рівні 0,6605 долара, відновившись після ранніх втрат на 0,25%, чому сприяли нові свідчення відновлення Китаю після пандемії. Індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг (PMI) Caixin/S&P Global у приватному секторі зріс до 57,1 у травні з 56,4 у квітні, на відміну від офіційного PMI, опублікованого минулого тижня, який показав повільніші темпи зростання.

Юань виріс, розгорнувши попереднє падіння. Долар США впав на 0,03% - до 7,1074 юаня на офшорних торгах після зростання на 0,15%. У четвер він досяг шестимісячного максимуму на позначці 7,1404.

Канадський долар також зміцнився на тлі зростання цін на нафту більш ніж на 1% після того, як Саудівська Аравія оголосила найбільше скорочення видобутку за останні роки. Долар США впав на 0,06% до 1,34265 канадських доларів, наблизившись до двотижневого мінімуму п'ятниці в 1,3408 канадських доларів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3460
  0,1938
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8504  0,12 0,33 37,4204  0,09 0,24
EUR 39,6612  0,11 0,28 40,4992  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес