Долар зростає, тому що ставки в США залишаються на високому рівні протягом тривалого часу

Долар зміцнився по відношенню до основних аналогів на азіатських торгах після того, як сильний звіт про зайнятість у США спонукав трейдерів розраховувати на вищі процентні ставки на більш тривалий термін.

Австралійський долар відіграв ранні втрати після того, як звіт показав зростання активності у сфері послуг у Китаї, ключового торгового партнера. Юань також отримав підтримку.

Канадський долар виявився стійким завдяки стрибку цін на сиру нафту.

Долар США отримав підтримку від вищої прибутковості казначейських облігацій після того, як дані у п'ятницю показали, що в травні кількість робочих місць у державному та приватному секторах збільшилася на 339 000, що набагато перевищує середній прогноз економістів, опитаних Reuters, у 190 000.

Валюта США зросла на 0,11% до 140,135 єни, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США зросла в Токіо більш ніж на 3 базові пункти до 3,727%. Долар у п'ятницю виріс на 0,84% по відношенню до єни.

Євро впав на 0,04% до 1,0702 долара, продовживши падіння на 0,51% на попередній сесії.

У той час як зростання кількості робочих місць у США в травні було набагато вищим, ніж очікувалося, тиск на заробітну плату ослаб, а рівень безробіття піднявся з 53-річного мінімуму, що потенційно дає Федеральній резервній системі можливість призупинити свою кампанію з підвищення ставок на майбутньому засіданні 13-14 червня. Деякі офіційні особи висловилися за це минулого тижня.

Однак ці ставки просто перемістилися на липень, і трейдери послабили прогнози на зниження ставок пізніше цього року.

FedWatch Tool CME Group показує, що відсоткові трейдери закладають шанси 1 до 4 на підвищення наступного тижня, порівняно з шансами 2 до 3 тижні раніше. У липні ринки оцінюють 70-відсоткові шанси на те, що ставки будуть як мінімум на чверть пункту вищими, ніж поточні.

"Це дуже залежить від даних, і з огляду на те, що заробітна плата знижується, це може вказувати на потенційну паузу, але я не вірю, що покладено край", - сказав Барт Вакабаяші, менеджер філії State Street в Токіо.

«Долар загалом залишиться добре підтриманим».

Вакабаясі очікує, що долар підніметься до 142,50 єни, і явний прорив цього рівня відкриє шлях до 145.

"Якщо будуть якісь падіння, знайдуться люди, які розгладають купівлю долар-єна", - сказав він.

Австралійський долар не змінився на рівні 0,6605 долара, відновившись після ранніх втрат на 0,25%, чому сприяли нові свідчення відновлення Китаю після пандемії. Індекс менеджерів із закупівель у сфері послуг (PMI) Caixin/S&P Global у приватному секторі зріс до 57,1 у травні з 56,4 у квітні, на відміну від офіційного PMI, опублікованого минулого тижня, який показав повільніші темпи зростання.

Юань виріс, розгорнувши попереднє падіння. Долар США впав на 0,03% - до 7,1074 юаня на офшорних торгах після зростання на 0,15%. У четвер він досяг шестимісячного максимуму на позначці 7,1404.

Канадський долар також зміцнився на тлі зростання цін на нафту більш ніж на 1% після того, як Саудівська Аравія оголосила найбільше скорочення видобутку за останні роки. Долар США впав на 0,06% до 1,34265 канадських доларів, наблизившись до двотижневого мінімуму п'ятниці в 1,3408 канадських доларів.