Ціни на золото падають на тлі невизначеності щодо підвищення ставки, ціни на мідь відступають

Ціни на золото трохи знизилися в понеділок на тлі невпевненості в тому, чи збереже Федеральна резервна ставка стабільні відсоткові ставки наприкінці цього місяця, тоді як побоювання щодо послаблення економічного зростання призвели до зниження цін на мідь.

Жовтий метал впав у п'ятницю після того, як дані за травень про зайнятість у несільськогосподарському секторі США виявилися набагато вищими, ніж очікувалося, що викликало яструбиний прогноз для ФРС, оскільки вона прагне знизити високу інфляцію.

Але деякі представники ФРС минулого тижня припустили, що в червні центральний банк може залишити ставки без змін, оскільки він оцінює вплив своїх заходів щодо посилення грошово-кредитної політики на економіку за останній рік.

Незалежно від рішення, ухваленого в червні, центральний банк, швидше за все, збереже ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото. Зміцнення долара у зв'язку з перспективою підвищення процентних ставок чинило тиск на ціни на зливки у понеділок.

Збільшений апетит до ризику після того, як уряд США ухвалив законопроект про підвищення стелі боргу, також утримав інвесторів від вкладення в не схильні до ризику активи, такі як золото.

Спотове золото о 21:14 за східним часом (1:14 за Грінвічем) трохи впало до 1947,89 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1963,90 долара за унцію. Обидва інструменти торгувалися поблизу більш ніж двомісячних мінімумів.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють майже з 80-відсотковою ймовірністю те, що ФРС у червні збереже ставки на колишньому рівні. Але, враховуючи, що недавні дані щодо інфляції та зайнятості вищі за ринкові очікування, банк може ще більше підвищити ставки.

Очікується, що золото виграє від збільшення попиту на притулок цього року, особливо через погіршення світових економічних умов на тлі тиску з боку високих процентних ставок.

Але ця думка дуже вплинула на ціни на мідь, які знизилися у понеділок. Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% - до $3,7180 за фунт.

Низка слабких економічних даних із США, Єврозони та Китаю вплинула на ціни на мідь останніми тижнями, опустивши їх до шестимісячного мінімуму, оскільки ринки побоювалися уповільнення попиту на червоний метал.

Цього тижня основна увага приділяється більшій кількості сигналів від найбільших економік світу, включаючи дані про торгівлю Китаю та активність у секторі послуг США.