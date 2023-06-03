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Чистий продаж НБУ підріс цього тижня до $457 млн
23:49 02.06.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знову трохи збільшився цього тижня - до $457,0 млн із $432,2 млн тижнем раніше.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, із 29 травня до 2 червня 2023 року купівля ним валюти зросла до $11,9 млн із $10,2 млн, тоді як продаж - до $469,0 млн із $442,4 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав приблизно на 0,25 грн - до 37,23 грн/$1.
Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $131 млн, тоді як продав $10 млрд 747,6 млн.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в травні збільшився до $1,93 млрд порівняно із $1,37 млрд у лютому і $1,67 млрд у березні.
Однак у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування очікується подальше зростання міжнародних резервів України, які можуть перевищити $37 млрд після збільшення у квітні на 13%, або на $4,07 млрд - до $35,94 млрд.
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