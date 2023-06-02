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Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн
Ініціатива з тимчасовою зміною логотипа в Twitter, схоже, була не черговим жартом від Ілона Маска, а способом трохи підзаробити.
Інвестори Dogecoin у колективному позові тепер звинувачують Ілона Маска в інсайдерській торгівлі. У квітні, коли мільярдер тимчасово замінив синю пташку в Twitter на маскота мемної криптовалюти шіба-іну - вартість Dogecoin злетіла на 30%, а сам Маск в цей час продав монети на суму $124 млн.
Нові звинувачення - це поправки, внесені інвесторами до поданого раніше документа, в якому йдеться про те, що Маск маніпулював ціною криптовалюти. Мовляв, мільярдер використовував свій акаунт в Twitter з мільйонами підписників, появу у «Saturday Night Live» на NBC та інші «рекламні трюки» (наприклад, на момент придбання Twitter мемна цифрова монета зросла на 100%), щоб вигідно торгувати через кілька гаманців Dogecoin, якими керує він або Tesla.
«Навмисне залучення уваги людей до монети, маніпулювання ринком і інсайдерська торгівля дозволили Маску обманювати інвесторів», - йдеться в заяві.
Раніше юристи Маска намагалися відхилити позов на $238 млрд, зазначаючи у заяві, що «смішні фотографії» та «твіти зі словами підтримки» - це не шахрайство.
Можливо $124 млн - не така велика сума для найбагатшої людини світу (статки Маска нині сягають $195 млрд), однак з огляду на борги Twitter та втрату основних рекламодавців, бізнесмен шукає нові способи заробітку. До речі, нині соцмережа коштує втричі менше, ніж на момент, коли її купував Маск за $44 млрд.
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