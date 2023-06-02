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АНАЛІТИКА

Попит населення на валюту впав до мінімуму з серпня минулого року, – НБУ

20:55 02.06.2023 |

Фінанси

 

Купівля валюти населенням України у травні перевищила продаж на $158,64 млн, порівняно із $224,19 млн у квітні, $424,38 млн - у березні, $531,92 млн - у лютому та $564,01 млн - січні 2023 року.

Як свідчать дані Національного банку України (НБУ), таким чином чиста купівля валюти населенням через легальні канали у травні була найменшою з серпня минулого року.

При цьому українці минулого місяця збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,63 мільярда, а продаж - до $1,38 млрд.

Водночас фізособи зменшили купівлю безготівкової валюти до $139,99 млн, а продаж - збільшили до $231,57 млн. За даними НБУ, попит на безготівкову валюту став найменшим з часу запровадження депозитів для придбання валюти у вересні минулого року - у лютому він становив $462,08 млн, а у січні сягав рекордних $523,9 млн. При цьому обсяги продажу безготівкової валюти збільшились до рекорду за останній рік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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