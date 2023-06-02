Європейські акції зростають; Різке зростання промислового виробництва у Франції надихає

Європейські фондові ринки торгуються з підвищенням у п'ятницю після того, як Конгрес ухвалив законопроект про стелю боргу США, тоді як останні дані щодо промислового виробництва Франції вражають.

О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,7%, CAC 40 у Франції зріс на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Сенат США пізно ввечері в четвер ухвалив закон, який припиняє дію стелі державного боргу в розмірі $31,4 трлн на два роки, наступного дня після того, як Палата представників схвалила законопроект.

Тепер він прямує до Білого дому для підписання закону президентом Джо Байденом, всього за кілька днів до крайнього терміну 5 червня для дефолту, який мав би серйозні економічні наслідки в усьому світі, тим самим поклавши край основному джерелу занепокоєння для фінансових ринків минулого місяця. .

Настрої в Європі також були підкріплені новинами про те, що промислове виробництво у Франції у квітні зросло більше, ніж очікувалося, що вказує на відновлення другої за величиною економіки єврозони.

Промислове виробництво у Франції зросло на 0,8% порівняно з попереднім місяцем у квітні, вище за очікуване зростання на 0,3% і значного поліпшення порівняно з падінням на 1,1% у попередньому місяці.

Це послідувало за більшим, ніж очікувалося, зниженням інфляції в єврозоні минулого місяця, як показали дані в четвер, і додає фактів до суперечок про те, наскільки далі центральний банк регіону піде з посиленням своєї грошово-кредитної політики.

Очікується, що Європейський центральний банк підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів 15 червня, додавши до сукупних 375 базисних пунктів підвищення за останній рік для боротьби з нестримним зростанням цін.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард вказала в четвер на необхідність подальшого підвищення, але член виконавчої ради Фабіо Панетта припустив, що центральному банку нічого робити далі.

"Я думаю, що зараз не час йти занадто швидко, тому що ми вже пройшли довгий шлях", - сказав він в інтерв'ю Le Monde, опублікованому в п'ятницю. "Ми ще не досягли кінцевого пункту призначення, але ми недалеко від нього".

Основним економічним звітом дня стане звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який, як очікується, покаже, що найбільша економіка світу додала 180 000 робочих місць у травні.

Звіт про зайнятість стане одним із останніх даних перед червневим засіданням ФРС і може допомогти визначити, чи дотримуватиметься центральний банк своєї агресивної грошово-кредитної політики, чи погодиться призупинити свою 14-місячну кампанію з підвищення ставок.