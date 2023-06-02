Азіатські акції зростають, оскільки законопроект про стелю боргу схвалено Сенатом, китайські акції відновлюються

Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю на тлі оптимізму з приводу схвалення угоди щодо підвищення стелі боргу США та запобігання дефолту, при цьому китайські ринки відновилися після шестимісячних мінімумів на тлі нових надій на відновлення економіки країни.

Сенат США проголосував за двопартійний законопроект про підвищення стелі боргу пізно ввечері в четвер, лише за кілька днів до останнього терміну дефолту 5 червня. Законопроект має бути підписаний президентом Джо Байденом і знаменує усунення ключового, за останній місяць, джерела занепокоєння для фінансових ринків.

Оптимізм щодо законопроекту викликав зростання більшості класів активів у п'ятницю.

Гонконгський індекс Hang Seng продемонстрував найкращу динаміку за день, піднявшись на 3,5% і вийшовши за межі ведмежого ринку завдяки сильним акціям технологічних компаній. Акції, зокрема Tencent Holdings Ltd та Alibaba Group Holding Ltd, зросли на 4-6% після того, як у повідомленнях йдеться, що голова Nvidia Corporation Дженсен Хуанг планував зустрітися з керівниками великих китайських технологічних компаній.

Hang Seng був налаштований на найкращий день за три місяці, що також підтримується місцевими китайськими акціями.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 1,3% і 0,8% відповідно, відскочивши від шестимісячних мінімумів, оскільки приватне опитування, опубліковане в четвер, показало деяку стійкість місцевої виробничої активності.

Ці дані викликали певний оптимізм щодо відновлення економіки країни цього року і призвели до того, що трейдери попрямували на китайські ринки з великими знижками.

Японський індекс Nikkei 225 повернувся до 33-річного максимуму, піднявшись у п'ятницю на 1%, тоді як ширший індекс TOPIX додав 1%. Керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що банк планує поки що зберігати свою надм'яку політику, передвіщаючи сприятливі умови для місцевих акцій.

Акції технологічного інвестора SoftBank Group Corp. підскочили на 5,4% і стали найкращими на Nikkei, головним чином завдяки ажіотажу навколо акцій виробників мікросхем та штучного інтелекту, оскільки фірма готується виділити свій підрозділ з розробки мікросхем Arm.

Південнокорейський KOSPI додав 1%, оскільки дані показали, що економіка країни зросла трохи більше, ніж очікувалося, у першому кварталі, а інфляція у травні залишалася стабільною.

Оптимізм щодо Китаю допоміг австралійському індексу ASX 200 додати 0,4%, хоча акції фінансових компаній стримувалися даними, які свідчать про несподіване зниження житлових кредитів протягом травня на тлі зростання місцевих процентних ставок.

Але, незважаючи на зростання в п'ятницю, більшість азіатських ринків, як і раніше цього тижня, торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму на тлі обережності напередодні виходу ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США.

Очікується, що ці дані будуть враховані Федеральною резервною системою щодо майбутніх підвищень ставок.