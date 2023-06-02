Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото та мідь демонструють невеликий відкат у міру наближення даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі

08:05 02.06.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото та мідь знизилися на азіатських торгах у п'ятницю, оскільки ринки пригальмували напередодні виходу важливих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, щоб отримати додаткові сигнали щодо економіки США, хоча обидва метали продемонстрували сильне відновлення після недавніх мінімумів цього тижня.

Золото значною мірою підтримало відродження ставок на те, що Федеральна резервна система збереже відсоткові ставки на незмінному рівні під час червневого засідання, а слабкі дані щодо ринку праці та виробництва підкріплюють такі очікування.

Це призвело до того, що в четвер долар продемонстрував різке падіння майже за три місяці, оскільки деякі представники ФРС закликали центральний банк розглянути питання про збереження ставок на стабільному рівні в червні. Прогрес у підвищенні стелі боргу США також позначився на попиті на долар.

Більш слабкий прогноз щодо долара стимулював деякі потоки в золото, допомагаючи цінам відновитися після більш ніж двомісячного мінімуму. Але у п'ятницю жовтий метал дещо консолідувався, оскільки напередодні виходу даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за травень демонсрується обережність.

Золото спот впало на 0,1% до 1976,36 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1993,60 доларів за унцію після короткострокового подолання рівня 2000 доларів у четвер. Обидва інструменти зросли на 1,5-2,5% цього тижня.

Очікується, що дані із заробітної плати покажуть, що ринок праці охолоне протягом травня, що дасть ФРС більше стимулів для утримання відсоткових ставок на незмінному рівні. Але з огляду на те, що дані за 12 з 13 останніх місяців були несподівано позитивними, інвестори залишалися в напрузі.

Проте, ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки позиціонуються майже з 74-відсотковою ймовірністю того, що ФРС збереже ставки 14 червня. Високі відсоткові ставки підвищують альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як метали, знижуючи їхню привабливість.

Очікується, що попит на золото як притулок зросте наприкінці цього року в міру погіршення світових економічних умов.

Ця думка сильно вплинула на ціни на промислові метали: мідь нещодавно впала до шестимісячного мінімуму після слабших, ніж очікувалося, офіційних даних про виробничу діяльність із Китаю.

Але червоний метал різко зріс у четвер після того, як приватне опитування показало деякі ознаки стійкості у виробничому секторі країни, що може передбачати відновлення цього року.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до 3,7030 дол. за фунт у п'ятницю після зростання на 2% на попередній сесії.

Але перспективи червоного металу цього року залишаються безрадісними з огляду на те, що глобальна виробнича активність неухильно знижується під тиском високих процентних ставок та інфляції.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес