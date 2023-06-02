Волл-стріт зросла в надії на те, що ФРС призупинить підвищення, а угода про стелю боргу додає оптимізм

Nasdaq і S&P 500 в четвер ринули до дев'ятимісячних максимумів, оскільки ознаки уповільнення тиску на заробітну плату породили сподівання, що Федеральна резервна система призупинить підвищення процентних ставок, а інвестори вітали голосування в Конгресі за призупинення стелі боргу США.

Число американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, незначно зросло минулого тижня, тоді як кількість робочих місць у приватному секторі збільшилася більше, ніж очікувалося, у травні, що вказує на все ще напружений ринок праці, який може підштовхнути ФРС до збереження підвищених ставок.

Тепер увага зміщується на звіт Міністерства праці з безробіття за травень, який має бути опублікований у п'ятницю. Дані допоможуть визначити, чи ФРС дотримуватиметься агресивного підвищення ставок.

Nasdaq та S&P 500 закрилися на найвищому рівні з серпня 2022 року, оскільки інвестори прийняли стійкий ринок праці на тлі оптимізму щодо того, що ФРС може забезпечити м'яку економічну посадку.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 154,09 пунктів, або 0,47%, до 33 062,36 пунктів, S&P 500 додав 41,26 пунктів, або 0,99%, до 4 221,09 пунктів, а Nasdaq Composite додав 165,70 пунктів, або 1,28%, до 13 100,98 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 11,14 млрд акцій у порівнянні із середнім показником близько 10,58 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Інфляція заробітної плати сповільнюється, як повідомляє ADP, тоді як у звіті Міністерства праці йдеться, що ціна робочої сили на одиницю продукції відновилася на рівні 4,2% у першому кварталі - перегляд у бік зниження порівняно з темпами зростання 6,3 %, оціненими у травні.

«Дані про питомі витрати на робочу силу за перший квартал зазвичай не викликають реакції. Але вони сигналізують про значне покращення», - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA у Нью-Йорку.

"Ринок став впевненим, що "вау, підвищення ставки ФРС у червні майже не відбувається", і впевненість у підвищенні ставки в липні падає", - сказав він.

Згідно з FedWatch Tool CME Group, торгівля ф'ючерсами показала 76,2% ймовірність того, що ФРС утримається від підвищення ставок на своєму політичному засіданні 13-14 червня.

"Я все ще обережний, але я також визнаю, що є кілька каталізаторів, які можуть продовжувати підтримувати ринок протягом певного періоду часу", - сказав Джиммі Чанг, головний інвестиційний директор Rockefeller Global Family Office у Нью-Йорку.

"Більшість людей, природно, будуть тяжіти до сценарію м'якої посадки", - сказав Чанг. «Моїм базовим припущенням залишається те, що найближчими кварталами ми отримаємо рецесію».

Лідером зростання S&P 500 стало зростання Nvidia Corp на 5,1%, хоча різкий стрибок виробника чіпів у зв'язку з його прогнозом збільшення доходів, пов'язаних з ІІ, як і раніше, не сприяв просуванню компанії в елітний клуб компаній, що оцінюються в 1 трильйон доларів і більше .

Акції C3.ai Inc впали на 13,2% після того, як компанія, яка займається штучним інтелектом, спрогнозувала річний дохід нижче за оцінки аналітиків.

«Буде багато компаній, на які ми дивимося через п'ять років і запитуємо: «Чому ми думали, що ця компанія стане наступною великою компанією?», - сказав Джейсон Прайд, головний інвестиційний директор приватних активів у Glenmede Trust Co у Філадельфії. «Через це ми залишаємось обережними».

Обмеживши зростання індексу Dow, Salesforce Inc впала на 4,7% після того, як компанія повідомила про найповільніші темпи зростання виручки за 13 років.

Акції Goldman Sachs Group Inc впали на 2,3% після того, як кредитор повідомив про плани подальшого скорочення штату, оскільки складна економічна ситуація заважає укладенню угод.

Акції Meta Platforms Inc зросли на 2,98%, що допомогло підняти Nasdaq після представлення гарнітури змішаної реальності наступного покоління.

Акції Dollar General Corp впали на 19,5%, оскільки роздрібні компанії знизили прогнози продажів на весь рік, оскільки висока інфляція погіршила споживчі перспективи США.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,04 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,99 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав сім нових 52-тижневих максимумів та 18 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 57 нових максимумів та 110 нових мінімумів.