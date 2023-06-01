Нацбанк збільшив продаж валюти до $2 мільярдів за місяць

Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні.

Як свідчать дані НБУ, обсяг купівлі у травні зріс до $63 мільйонів, порівняно $4 млн у квітні та $5 млн у березні.

У підсумку чистий продаж валюти Нацбанком минулого місяця збільшився до $1,93 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні, з $1,67 млрд - у березні та $2,43 млрд - у лютому.

Як повідомлялося, завдяки значним обсягам міжнародного фінансування міжнародні резерви України станом на 1 травня зросли до $35,94 млрд, що є рекордним рівнем за останні 11 років.