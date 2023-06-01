Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк збільшив продаж валюти до $2 мільярдів за місяць
Національний банк у травні збільшив продаж валюти на ринку до $1,99 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні та $1,67 млрд у березні.
Як свідчать дані НБУ, обсяг купівлі у травні зріс до $63 мільйонів, порівняно $4 млн у квітні та $5 млн у березні.
У підсумку чистий продаж валюти Нацбанком минулого місяця збільшився до $1,93 млрд, порівняно із $1,37 млрд у квітні, з $1,67 млрд - у березні та $2,43 млрд - у лютому.
Як повідомлялося, завдяки значним обсягам міжнародного фінансування міжнародні резерви України станом на 1 травня зросли до $35,94 млрд, що є рекордним рівнем за останні 11 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
ТОП-НОВИНИ
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк збільшив продаж валюти до $2 мільярдів за місяць
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|Долар зростає після того, як законопроект про борг США ухвалено Палатою представників, євро падає напередодні інфляційного звіту
|Європейські акції зростають; роздрібні продажі в Німеччині зросли менше, ніж очікувалося
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.06.23
|Азіатські акції обережно зростають на тлі просування законопроекту про стелю боргу
Бізнес
|Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці
|Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення