Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції зростають; роздрібні продажі в Німеччині зросли менше, ніж очікувалося
12:31 01.06.2023 |
Європейські фондові ринки у четвер торгувалися з підвищенням, чому сприяв прогрес у законопроекті про стелю боргу США, а також ознаки життя у виробничому секторі Китаю.
О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,7%, CAC 40 у Франції зріс на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.
Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що виробнича активність у Китаї зросла в травні більше, ніж очікувалося, при цьому індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Caixin у травні склав 50,9, що вище за прогноз 50,3, а також 49, 5 у попередньому місяці.
Це приватне опитування контрастувало зі слабкими офіційними урядовими даними, опублікованими раніше цього тижня, і вселяє надію на відновлення цього основного регіонального двигуна зростання, який також є основним експортним ринком для багатьох найбільших компаній Європи.
Економічні новини в Європі були менш вражаючими, оскільки роздрібний продаж у Німеччині зріс у квітні менше, ніж очікувалося, порівняно з попереднім місяцем, піднявшись на 0,8% у місячному вирахуванні.
Очікувалося, що продажі зростуть на 1,0% за місяць, а в річному обчисленні це призвело до падіння на 4,3%.
Дані PMI в обробній промисловості для більшої частини Європи будуть опубліковані пізніше протягом сесії і, як очікується, покажуть, що сектор все ще має проблеми через різке зростання цін і перебоїв з поставками.
Тим не менш, у четвер основну увагу буде приділено даними щодо інфляції в єврозоні за травень.
Цифри з деяких країн показали, що інфляційний тиск слабшає, і, таким чином, існує потенціал зниження очікуваного річного показника в 7,0% у травні.
Глобальні настрої зміцнилися пізно ввечері у середу після того, як Палата представників США проголосувала за законопроект про припинення стелі боргу пізно увечері в середу.
Тепер він прямує до Сенату, вселяючи оптимізм щодо того, що дефолту в найбільшій економіці світу, який мав би серйозні економічні наслідки, можна уникнути.
Що стосується корпоративних новин, акції Remy Cointreau зросли на 1,4% після того, як французька група з виробництва спиртних напоїв повідомила про вище, ніж очікувалося, зростання операційного прибутку в 2022/23 фінансовому році, хоча виробник коньяку Remy Martin і лікеру Cointreau дотримувався обережного прогнозу для цього року на тлі очікуваного зниження попиту в США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки значно покращили прогноз розвитку ситуації у фінансовому секторі, ‒ опитування НБУ
|Долар зростає після того, як законопроект про борг США ухвалено Палатою представників, євро падає напередодні інфляційного звіту
|Європейські акції зростають; роздрібні продажі в Німеччині зросли менше, ніж очікувалося
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.06.23
|Азіатські акції обережно зростають на тлі просування законопроекту про стелю боргу
|Золото зростає на тлі ставок на червневу паузу ФРС; стеля боргу у центрі уваги
|Американські індекси впали, оскільки дані щодо трудових ресурсів викликають занепокоєння стосовно підвищення ставок
Бізнес
|Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці
|Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення