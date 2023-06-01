Європейські акції зростають; роздрібні продажі в Німеччині зросли менше, ніж очікувалося

Європейські фондові ринки у четвер торгувалися з підвищенням, чому сприяв прогрес у законопроекті про стелю боргу США, а також ознаки життя у виробничому секторі Китаю.

О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,7%, CAC 40 у Франції зріс на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що виробнича активність у Китаї зросла в травні більше, ніж очікувалося, при цьому індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Caixin у травні склав 50,9, що вище за прогноз 50,3, а також 49, 5 у попередньому місяці.

Це приватне опитування контрастувало зі слабкими офіційними урядовими даними, опублікованими раніше цього тижня, і вселяє надію на відновлення цього основного регіонального двигуна зростання, який також є основним експортним ринком для багатьох найбільших компаній Європи.

Економічні новини в Європі були менш вражаючими, оскільки роздрібний продаж у Німеччині зріс у квітні менше, ніж очікувалося, порівняно з попереднім місяцем, піднявшись на 0,8% у місячному вирахуванні.

Очікувалося, що продажі зростуть на 1,0% за місяць, а в річному обчисленні це призвело до падіння на 4,3%.

Дані PMI в обробній промисловості для більшої частини Європи будуть опубліковані пізніше протягом сесії і, як очікується, покажуть, що сектор все ще має проблеми через різке зростання цін і перебоїв з поставками.

Тим не менш, у четвер основну увагу буде приділено даними щодо інфляції в єврозоні за травень.

Цифри з деяких країн показали, що інфляційний тиск слабшає, і, таким чином, існує потенціал зниження очікуваного річного показника в 7,0% у травні.

Глобальні настрої зміцнилися пізно ввечері у середу після того, як Палата представників США проголосувала за законопроект про припинення стелі боргу пізно увечері в середу.

Тепер він прямує до Сенату, вселяючи оптимізм щодо того, що дефолту в найбільшій економіці світу, який мав би серйозні економічні наслідки, можна уникнути.

Що стосується корпоративних новин, акції Remy Cointreau зросли на 1,4% після того, як французька група з виробництва спиртних напоїв повідомила про вище, ніж очікувалося, зростання операційного прибутку в 2022/23 фінансовому році, хоча виробник коньяку Remy Martin і лікеру Cointreau дотримувався обережного прогнозу для цього року на тлі очікуваного зниження попиту в США.