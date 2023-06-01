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Азіатські акції обережно зростають на тлі просування законопроекту про стелю боргу
08:30 01.06.2023 |
Більшість азіатських акцій зросли в четвер, натхненні прогресом у запобіганні дефолту США, тоді як ознаки життя у виробничому секторі Китаю також допомогли витягти місцеві акції із шестимісячних мінімумів.
Палата представників США проголосувала за законопроект про припинення стелі боргу пізно ввечері в середу, передавши його до Сенату, оскільки наближається крайній термін дефолту США (5 червня).
Цей крок допоміг викликати певний оптимізм щодо запобігання дефолту у найбільшій економіці світу, який, як побоюються ринки, може мати тяжкі наслідки для всього світу. Однак ф'ючерси на фондовому ринку США мало відреагували на голосування та не змінилися на азіатських торгах.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,6% і 0,4% відповідно, оскільки приватне опитування показало, що виробничий сектор країни в травні зріс більше, ніж очікувалося.
Дані різко контрастували з результатами офіційного опитування, опублікованого в середу, яке показало стійке уповільнення виробництва, хоча розбіжність може бути пов'язана з різницею в масштабах опитувань.
Проте оптимізм щодо деякої стійкості найбільшого двигуна зростання Китаю допоміг китайським індексам відновитися після шестимісячних мінімумів. Зростання відбилося на гонконзькому індексі Hang Seng, який у четвер зріс на 0,8%, але залишався близьким до території ведмежого ринку.
Але навіть дані в четвер показали, що відновлення економіки в Китаї все ще видихається на тлі слабкої зайнятості і місцевих витрат, що чинять тиск.
Ширші азіатські ринки були дещо вищими. Оптимізм із приводу Китаю відбився і на австралійському індексі ASX 200, який зріс на 0,3%. Австралійські акції також отримали підтримку завдяки сильнішим, ніж очікувалося, даними капітальних витрат за перший квартал.
Дані засвідчують певну силу австралійської економіки, оскільки вона бореться з високою інфляцією, підвищенням ставок та уповільненням зростання.
Японські акції також були надихнуті сильними економічними даними, оскільки капітальні витрати в першому кварталі зросли більше, ніж очікувалося, що вказує на потенційно вищий перегляд даних про економічне зростання за перший квартал.
Індекс Nikkei 225 і ширший TOPIX зросли приблизно на 0,4% кожен, повернувшись до 33-річних максимумів, досягнутих раніше.
З іншого боку, південнокорейський KOSPI впав на 0,3% через слабші, ніж очікувалося, дані щодо імпорту та експорту за травень. Виробнича активність у країні також скоротилася більше, ніж очікувалося.
Більшість азіатських ринків, як і раніше у травні, зазнають серйозних втрат, оскільки невизначеність щодо стелі боргу підірвала апетит до ризикованих активів.
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