Долар відступає, оскільки ФРС обмірковує паузу; боргова угода США прямує до Палати представників

Долар відступив від двотижневого максимуму по відношенню до своїх основних конкурентів у четвер, оскільки інвестори скоротили ставки на те, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки цього місяця, хоча крайній термін стелі боргу, що насувається, забезпечив підтримку долару як притулок.

Розділена Палата представників США в середу прийняла законопроект про припинення стелі боргу в розмірі 31,4 трлн доларів, при цьому основна увага зараз приділяється тому, як він прийматиметься в Сенаті, очолюваному демократами, всього за кілька днів до того, як очікується, що у федерального уряду закінчаться гроші на виплату боргу.

Долар був змішаним на азіатських торгах і майже не відреагував на голосування: євро зріс на 0,04% до долара США до 1,06895 долара.

Стерлінг впав на 0,01% до 1,2440 доларів.

Індекс долара США зріс на 0,06% до 104,21, але все ще нижчий за двомісячний максимум на попередній сесії, оскільки трейдери знизили свої очікування щодо чергового підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою цього місяця.

Чиновники ФРС, у тому числі призначений віце-голова, вказали на «перепустку» підвищення ставки у червні, давши центральному банку США час оцінити вплив свого циклу посилення на тлі все ще сильних даних щодо інфляції.

В даний час ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму майбутньому засіданні приблизно в 26%, порівняно з ймовірністю в 67% днем раніше, згідно інструменту CME FedWatch.

"Недавній випуск економічних даних США свідчить на користь чергового підвищення ставок у короткостроковій перспективі, хоча наша вихідна точка полягає в тому, що FOMC вже завершив поточний цикл посилення", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia.

В інших місцях японська єна зросла майже на 0,1% до 139,24 доларів за долар.

Фінансова влада Японії зустрілася раніше цього тижня після падіння єни до шестимісячного мінімуму до долара США, на якому високопоставлений офіціал країни заявив, що Японія уважно стежитиме за рухом валюти і не виключатиме жодних варіантів.

НЕВДАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ КИТАЙ

В Азії китайський офшорний юань зріс більш ніж на 0,1% до 7,1077, компенсувавши деякі втрати попередньої сесії, коли він упав до шестимісячного мінімуму.

Як показало опитування приватного сектору, проведене в четвер, фабрічна активність у Китаї несподівано перейшла до зростання у травні після спаду у квітні, що було викликано поліпшенням виробництва та попиту, що допомогло фірмам, які постраждали від падіння прибутку, зіткнутися з труднощами.

У травні юань впав майже на 3% по відношенню до долара як на материкових, так і на офшорних ринках, оскільки відновлення економіки Китаю після COVID важко набирає обертів.

У середу офіційні дані індексу менеджерів із закупівель у обробній промисловості (PMI) показали, що виробнича активність Китаю в травні скоротилася швидше, ніж очікувалося, впавши до п'ятимісячного мінімуму 48,8.

"Загалом шлях найменшого опору для USD/CNH лежить у бік зростання, враховуючи негативну переносимість юаня, відкат від імпульсу відновлення Китаю і відтік іноземної валюти", - сказав валютний стратег OCBC Крістофер Вонг.

Слабкі економічні дані з Китаю також призвели до того, що австралійський і новозеландський долари впали до найнижчого рівня за понад шість місяців на попередній сесії, при цьому обидві валюти щосили намагалися компенсувати свої втрати в четвер.

Австралієць зріс на 0,02% до 0,6505 доларів, а ківі впав на 0,07% до 0,6017 доларів. Валюти-антиподи часто використовуються як ліквідні замінники юаня.

"Поки не буде оприлюднена ширша програма стимулювання, юань не знайде покупців, особливо з урахуванням того, що (Народний банк Китаю) має намір спочатку послабити грошово-кредитну політику", - заявили стратеги Macquarie.

«Неминучим є те, що подальше ослаблення юаня може чинити новий підвищувальний тиск на долар США і по відношенню до основних валют, ще трохи посиливши силу долара, що спостерігається з початку травня».