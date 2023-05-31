Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У банківському секторі зросла частка проблемних кредитів — НБУ

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Сума непрацюючих кредитів складає 435,3 млрд грн. Більшість - 326 млрд грн - припадає на банки з державною часткою участі.

У ПриватБанку сума NPL становить 178,7 млрд грн.

Збільшення частки непрацюючих кредитів відбувається повільними темпами. Наприклад, за перший квартал зростання склало менше ніж 1% проти попереднього кварталу. Це пов'язано з тим, що банки неохоче визнають наявність проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року - з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель - збільшувався.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0553
  0,2249
 0,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес