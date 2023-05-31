Європейські акції знижуються; Китайські виробничі дані, європейська інфляція у центрі уваги

Європейські фондові ринки різко знизилися в середу після того, як дані, що розчаровують, по виробничому сектору Китаю вплинули на настрої, при цьому в центрі уваги також знаходилися ключові дані щодо інфляції в регіоні.

О 03:15 за східним часом (07:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,8% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,9%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,7%.

Дані, опубліковані в середу, показали, що виробничий сектор Китаю скоротився в травні, відступаючи другий місяць поспіль.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості Китаю в травні становив 48,8, що нижче за очікувані 51,4 і значення попереднього місяця 49,2. Це вказувало на уповільнення відновлення, яке спостерігалося раніше цього року у другій за величиною економіці світу та головному експортному ринку для європейських компаній.

Китайський невиробничий PMI впав до 54,5 за місяць, що нижче за очікування 54,9 і значення попереднього місяця 56,4. В результаті загальна ділова активність у Китаї, представлена складовим PMI, впала до 52,9 у травні з 54,4 у попередньому місяці.

Це економічне розчарування затьмарило новину про те, що законопроект про стелю боргу США усунув важливу процедурну перешкоду на шляху до голосування в Палаті представників пізніше в середу.

Що стосується Європи, то в економічному календарі переважають національні дані щодо індексу споживчих цін низки великих європейських країн, які випереджають дані щодо інфляції єврозони, опубліковані в четвер.

Німецька земля Північний Рейн-Вестфалія, найгустонаселеніша в країні, розпочала роботу раніше в середу, зафіксувавши річний рівень інфляції в 5,7% у травні, що значно нижче очікуваних 6,8% і переглянутого попереднього показника в 6,7%.

Споживчі ціни у Франції у травні зросли на 5,1% у річному обчисленні, що нижче за очікувані 5,7% і квітневі 5,9%.

Ці новини, у поєднанні з обнадійливим падінням споживчих цін в Іспанії у вівторок, підтримують представників Європейського центрального банку, які кажуть, що історичний стрибок цін на континенті згасає, і підвищення процентних ставок може скоро припинитися.

Що стосується корпоративних новин, акції Glencore впали на 0,7% після того, як у звіті Bloomberg зазначено, що сировинний гігант наближається до збільшення своєї пропозиції щодо Teck Resources у спробі забезпечити придбання канадської гірничодобувної компанії.