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Долар падає до єни після попередження Японії; Австралійський долар впав на даних з Китаю
08:12 31.05.2023 |
Долар у середу відступив нижче за психологічний рівень у 140 єн за тим, як відкотився від шестимісячного максимуму після того, як японські офіційні особи зустрілися у вівторок, щоб обговорити свою валюту.
Австралійський долар катався на американських гірках після того, як він підскочив на гарячіх місцевих даних щодо інфляції, але за кілька миттєвостей впав через нові ознаки уповільнення зростання в Китаї, головному торговому партнері. Китайський юань упав до шестимісячного мінімуму на офшорних торгах.
Востаннє австралійський долар знизився на 0,15% до 0,6507 долара, повернувшись до 6,5-місячного мінімуму минулого тижня 0,6490 долара. У нижній точці він впав на 0,38% відразу після підйому на 0,33%.
"Ми повинні пам'ятати, що австралійський долар є валютою, що сприяє зростанню, тісно пов'язаному з перспективами сировинних товарів, і останнім часом ми спостерігаємо тиск на сировинні товари", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.
«Відсутність позитивних новин, що походять від економічної активності в Китаї, посилює цю точку зору і виявляється домінуючою», що перевищує ймовірність подальшого посилення Резервним банком Австралії «скоріше раніше, ніж пізніше» слідом за більш гарячим, ніж очікувалося, споживчим попитом. читання ціни, сказав він.
Новозеландський долар впав на 0,5% до 6,5-місячного мінімуму на рівні 0,60125 доларів.
По відношенню до китайського юаня долар США зріс на 0,38% до 7,1171 вперше з 30 листопада.
Тим часом, долар США практично не змінився на рівні 139,82 єни після падіння на 0,46% у вівторок, коли головний валютний посадовець Японії заявив після зустрічі з міністерством фінансів країни, центральним банком і фінансовим органом, що офіційні особи «уважно стежитимуть за рухами валютного ринку та реагувати відповідним чином, у міру необхідності."
Раніше того ж дня долар піднявся до 140,93 вперше з 23 листопада.
"Зустріч була превентивною", - сказав Барт Вакабаясі, генеральний менеджер State Street у Токіо.
«Я думаю, що реальна лінія на піску - це 150», - додав Вакабаясі, який очікує, що погляди, що розходяться на грошово-кредитну політику в Японії і США, продовжать штовхати валютну пару вгору.
"Якщо ми перевищимо 145, ми побачимо, як майже всі японські офіційні особи спробують заспокоїти ринки промовами, і якщо їм не сподобається те, що вони побачать, вони діятимуть", - сказав він, маючи на увазі ризик валютної інтервенції.
Євро впав на 0,22% до 1,0711 доларів, відігравши частку зростання вівторка на 0,28%.
Фунт стерлінгів упав на 0,14% до 1,2395 доларів після зростання на 0,44% у попередній день.
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