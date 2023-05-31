Золото знижується, мідь падає на даних з Китаю, що розчаровують

Ціни на золото впали в середу, оскільки ринки очікували на нові сигнали про підвищення стелі боргу США, тоді як ціни на мідь знизилися після того, як дані показали нові сигнали про уповільнення економічного відновлення в Китаї.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до 3,6338 долара за фунт і мали втратити близько 6% у травні, оскільки дані показали, що виробничий сектор Китаю у травні скоротився другий місяць поспіль.

Дані у поєднанні з падінням загального зростання ділової активності вказують на уповільнення відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді та, ймовірно, сигналізують про слабкий попит на червоний метал. Ціни на мідь були на шляху до свого гіршого місячного падіння за 11 місяців і торгувалися трохи вище за найслабші рівні майже за сім місяців.

Цього тижня також було опубліковано безліч економічних показників США, при цьому дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі за травень, які мають бути опубліковані у п'ятницю, мають значною мірою враховувати плани Федеральної резервної системи щодо подальшого підвищення ставок.

Долар відступив від 10-тижневих максимумів на тлі фіксації прибутку та в очікуванні даних. Але все більш яструбний погляд на ФРС утримував долар відносно стабільним, водночас затьмарюючи перспективи для нерентабельних активів, таких як золото.

Зростання відсоткових ставок призводить до збільшення альтернативних витрат інвестування в безприбуткові активи - тенденція, яка дошкуляла золоту у 2022 році.

Проте попит на жовтий метал може збільшитись у разі дефолту США, що, ймовірно, спровокує рецесію. Цього тижня американські законодавці проголосують за ухвалення двопартійного законопроекту про підвищення стелі держборгу та запобігання економічній кризі.

Але кілька законодавців-республіканців та демократів висловили невдоволення законопроектом і планують проголосувати проти нього у Конгресі.

Спотове золото впало на 0,2% до $1955,14 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні $1973,25 за унцію до 22:42 за східним часом (2:42 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли майже на 1% у вівторок, відновившись після більш ніж двомісячного мінімуму.

Жовтий метал упав із рекордних максимумів, досягнутих раніше у травні, і тепер мав зафіксувати щомісячну втрату понад 1%. Більшість цієї слабкості викликані зростаючими очікуваннями того, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати відсоткові ставки у червні.

ФРС також має намір довше утримувати відсоткові ставки на найвищому рівні.