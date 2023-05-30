Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів у вівторок, 31 травня розмістило держоблігацій на суму близько 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,27% (ставка знизилась порівняно з 18,5% минулого тижня) залучили 5,6 млрд грн.

Півторарічні ОВДП під 19,5% розмістили на 928 млн грн. Водночас гривневі ОВДП на 2,7 років під 19,75% продали на 679 млн грн.

"Важливо зазначити, що завдяки військовим облігаціям з початку 2023 року до державного бюджету залучено понад 101,4 млрд гривень", - додали в міністерстві.





Номер аукціону 93* 94 95 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA4000222152 Дорозміщення UA4000227490 номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт, - 1000000 7000000 Дата проведення 30.05.2023 30.05.2023 30.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 Строк оплати відсотків 13.09.2023 01.11.2023 23.08.2023 Строк оплати відсотків 13.03.2024 01.05.2024 21.02.2024 Строк оплати відсотків 30.10.2024 21.08.2024 Строк оплати відсотків 19.02.2025 Строк оплати відсотків 20.08.2025 Строк оплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 63.50 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 16.00 12.70 19.75 Термін обігу (днів) 287 518 994 Дата погашення 13.03.2024 30.10.2024 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6047997000 1178981000 644968000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5547997000 1000000000 644968000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15933415000 20676363000 4686767000 Кількість поданих заявок, шт. 36 25 20 Кількість задоволених заявок,. Шт. 35 25 20 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 19.50 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 19.50 19.75 Встановлена дохідність, % 18.50 19.50 19.75 Середньозважена дохідність, % 18.27 19.50 19.75 Надходження до бюджету 5642292587.47 928270000.00 678519235.36

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 96* Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000227409 (Ном. в ін.вал. $ США) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - Дата розміщення 30.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 31.05.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - Номінальний рівень доходності. % 4.85 Термінобігу (днів) 295 Дата погашення 21.03.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 114887000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 114887000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 262354000 Кількість поданих заявок, шт. 72 Кількість задоволених заявок, шт. 72 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.85 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.80 Встановлена дохідність, % 4.85 Середньозважена дохідність, % 4.85 Надходження до бюджету 110567662.62

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"