Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів у вівторок, 31 травня розмістило держоблігацій на суму близько 11,3 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,27% (ставка знизилась порівняно з 18,5% минулого тижня) залучили 5,6 млрд грн.
Півторарічні ОВДП під 19,5% розмістили на 928 млн грн. Водночас гривневі ОВДП на 2,7 років під 19,75% продали на 679 млн грн.
"Важливо зазначити, що завдяки військовим облігаціям з початку 2023 року до державного бюджету залучено понад 101,4 млрд гривень", - додали в міністерстві.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
|Номер аукціону
|93*
|94
|95
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000226450
|Дорозміщення UA4000222152
|Дорозміщення UA4000227490
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
| -
| 1000000
| 7000000
| Дата проведення
| 30.05.2023
| 30.05.2023
| 30.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 31.05.2023
| 31.05.2023
| 31.05.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.09.2023
| 01.11.2023
| 23.08.2023
| Строк оплати відсотків
| 13.03.2024
| 01.05.2024
| 21.02.2024
| Строк оплати відсотків
|
| 30.10.2024
| 21.08.2024
| Строк оплати відсотків
|
|
| 19.02.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 20.08.2025
| Строк оплати відсотків
|
|
| 18.02.2026
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 63.50
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.00
| 12.70
| 19.75
|Термін обігу (днів)
| 287
| 518
| 994
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 30.10.2024
| 18.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 6047997000
| 1178981000
| 644968000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 5547997000
| 1000000000
| 644968000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 15933415000
| 20676363000
| 4686767000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 36
| 25
| 20
| Кількість задоволених заявок,. Шт.
| 35
| 25
| 20
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 19.00
| 19.50
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.00
| 19.50
| 19.75
| Встановлена дохідність, %
| 18.50
| 19.50
| 19.75
| Середньозважена дохідність, %
| 18.27
| 19.50
| 19.75
|Надходження до бюджету
| 5642292587.47
| 928270000.00
| 678519235.36
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|96*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA 4000227409
(Ном. в ін.вал. $ США)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| -
| Дата розміщення
| 30.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 31.05.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| Номінальний рівень доходності. %
| 4.85
|Термінобігу (днів)
| 295
| Дата погашення
| 21.03.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 114887000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 114887000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 262354000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 72
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 72
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.85
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.80
| Встановлена дохідність, %
| 4.85
| Середньозважена дохідність, %
| 4.85
|Надходження до бюджету
| 110567662.62
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"