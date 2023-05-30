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Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась

18:16 30.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок, 31 травня розмістило держоблігацій на суму близько 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,27% (ставка знизилась порівняно з 18,5% минулого тижня) залучили 5,6 млрд грн.

Півторарічні ОВДП під 19,5% розмістили на 928 млн грн. Водночас гривневі ОВДП на 2,7 років під 19,75% продали на 679 млн грн.

"Важливо зазначити, що завдяки військовим облігаціям з початку 2023 року до державного бюджету залучено понад 101,4 млрд гривень", - додали в міністерстві.


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону93*9495
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226450Дорозміщення UA4000222152Дорозміщення UA4000227490
номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт, - 1000000 7000000
Дата проведення 30.05.2023 30.05.2023 30.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023
Строк оплати відсотків 13.09.2023 01.11.2023 23.08.2023
Строк оплати відсотків 13.03.2024 01.05.2024 21.02.2024
Строк оплати відсотків  30.10.2024 21.08.2024
Строк оплати відсотків   19.02.2025
Строк оплати відсотків   20.08.2025
Строк оплати відсотків   18.02.2026
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 63.50 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 12.70 19.75
Термін обігу (днів) 287 518 994
Дата погашення 13.03.2024 30.10.2024 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6047997000 1178981000 644968000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5547997000 1000000000 644968000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15933415000 20676363000 4686767000
Кількість поданих заявок, шт. 36 25 20
Кількість задоволених заявок,. Шт. 35 25 20
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 19.50 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.00 19.50 19.75
Встановлена дохідність, % 18.50 19.50 19.75
Середньозважена дохідність, % 18.27 19.50 19.75
Надходження до бюджету 5642292587.47 928270000.00 678519235.36

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону96*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000227409

(Ном. в ін.вал. $ США)

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., -
Дата розміщення 30.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 31.05.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію -
Номінальний рівень доходності. % 4.85
Термінобігу (днів) 295
Дата погашення 21.03.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 114887000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 114887000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 262354000
Кількість поданих заявок, шт. 72
Кількість задоволених заявок, шт. 72
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.85
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.80
Встановлена дохідність, % 4.85
Середньозважена дохідність, % 4.85
Надходження до бюджету 110567662.62

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: Економічна правда
 

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