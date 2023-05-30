Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції знижуються; Угода про борг США має пройти через Конгрес
10:52 30.05.2023 |
Європейські фондові ринки у вівторок знизилися, оскільки інвестори з нетерпінням чекають, як Конгрес США буде приймати угоду про стелю боргу США, ухвалену на вихідних.
О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.
Президент Джо Байден і лідер більшості в Палаті представників Кевін Маккарті минулими вихідними досягли угоди про підвищення стелі федерального боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів до січня 2025 року в обмін на обмеження витрат і скорочення державних програм.
Однак оптимізм, пов'язаний з цією угодою, що дозволяє уникнути дефолту за боргом США, стримується побоюваннями щодо того, як вона проходитиме, оскільки вона проходить через обидві палати розділеного Конгресу.
Вертаючись до Європи, показники інфляції в Іспанії в травні здивували зниженням, впавши на 0,1% за місяць, що означає річне зростання на 3,2%, що набагато нижче за очікувані 4,4%.
Крім того, роздрібні продажі в Іспанії у квітні зросли на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що значно краще за очікуваний приріст на 0,7%, тоді як економіка Швейцарії на початку року зростала вищими темпами, ніж очікувалося, завдяки стійкому внутрішньому попиту та зростанню експорту.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив дострокові вибори наступного тижня, щоб спробувати зберегти свою Соціалістичну партію при владі після поразки на регіональних виборах минулими вихідними.
Щодо корпоративних новин, акції WPP зросли на 2,5% після того, як рекламний гігант оголосив про плани співпраці з виробником чіпів Nvidia для використання генеративного штучного інтелекту в рекламі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
|Верховна Рада підтримала страхування інвестицій від воєнних ризиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування продає активи банку Січ
|Європейські акції знижуються; Угода про борг США має пройти через Конгрес
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.05.23
|Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»
|Долар дешевшає, оскільки угода щодо стелі боргу США піднімає апетит до ризику
|Азіатські акції падають, китайські акції досягли 5-місячного мінімуму на тлі погіршення відносин із США
|Золото впало до мінімуму більш ніж на 2 місяці на тлі ажіотажу з борговими операціями та яструбиного прогнозу ФРС
Бізнес
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо