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Європейські акції знижуються; Угода про борг США має пройти через Конгрес

10:52 30.05.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки у вівторок знизилися, оскільки інвестори з нетерпінням чекають, як Конгрес США буде приймати угоду про стелю боргу США, ухвалену на вихідних.

О 03:20 за східним часом (07:20 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Президент Джо Байден і лідер більшості в Палаті представників Кевін Маккарті минулими вихідними досягли угоди про підвищення стелі федерального боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів до січня 2025 року в обмін на обмеження витрат і скорочення державних програм.

Однак оптимізм, пов'язаний з цією угодою, що дозволяє уникнути дефолту за боргом США, стримується побоюваннями щодо того, як вона проходитиме, оскільки вона проходить через обидві палати розділеного Конгресу.

Вертаючись до Європи, показники інфляції в Іспанії в травні здивували зниженням, впавши на 0,1% за місяць, що означає річне зростання на 3,2%, що набагато нижче за очікувані 4,4%.

Крім того, роздрібні продажі в Іспанії у квітні зросли на 5,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що значно краще за очікуваний приріст на 0,7%, тоді як економіка Швейцарії на початку року зростала вищими темпами, ніж очікувалося, завдяки стійкому внутрішньому попиту та зростанню експорту.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес призначив дострокові вибори наступного тижня, щоб спробувати зберегти свою Соціалістичну партію при владі після поразки на регіональних виборах минулими вихідними.

Щодо корпоративних новин, акції WPP зросли на 2,5% після того, як рекламний гігант оголосив про плани співпраці з виробником чіпів Nvidia для використання генеративного штучного інтелекту в рекламі.
За матеріалами: investing.com
 

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