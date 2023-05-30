Долар дешевшає, оскільки угода щодо стелі боргу США піднімає апетит до ризику

Долар США відступив у вівторок по відношенню до кошика основних валют, але не відхилився далеко від двомісячного піку після того, як угода щодо стелі боргу США підвищила схильність до ризику, хоча угода може зіткнутися з тернистим шляхом через Конгрес.

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести основних валют, впав на 0,125% до 104,17, знизившись із двомісячного максимуму 104,42, якого він торкнувся у п'ятницю. Індекс має закінчити місяць із приростом 2,5%.

Купка вкрай правих законодавців-республіканців заявила в понеділок, що вони виступатимуть проти угоди щодо підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів.

Опозиція підкреслює перешкоди, з якими зіткнуться президент-демократ Джо Байден і високопосадовець у Конгресі Кевін Маккарті, щоб провести пакет через Палату представників, контрольовану республіканцями, і Сенат, контрольований демократами, до того, як буде досягнуто межі, ймовірно, до наступного понеділка.

"Це схоже на те, якби дві політичні партії в США грали у "полохливого курча" і змушували іншу сторону капітулювати", - сказав Марк Чендлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

«Проте, вища стеля боргу і деяке скорочення видатків у бюджеті на 24 фінансовий рік - це золота середина».

Законопроект на 99 сторінках призупинить обмеження боргу до 1 січня 2025 року, що дозволить законодавцям відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року. Це також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен заявила в п'ятницю, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю боргу до 5 червня. Раніше вона заявляла, що дефолт може статися 1 червня.

Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що невизначеність щодо дефолту уряду США, ймовірно, збережеться доти, доки Конгрес не прийме угоду як закон.

«Окрім будь-якої волатильності, викликаної проблемами стелі боргу, очікування підвищення ставок ФРС, ймовірно, підтримуватимуть попит на долар у найближчому майбутньому».

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки оцінюють 60-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів у червні порівняно з 26-відсотковою ймовірністю тижнем раніше.

Довгострокові казначейські облігації США зросли у вівторок в Азії через угоду щодо стелі боргу.

Прибутковість еталонних 10-річних облігацій впала на 6 базисних пунктів на відкритті торгів у Токіо до 3,7596%. Прибутковість тридцятирічних облігацій впала на 5,5 б.п. до 3,9207%. Прибутковість падає, коли ціни на облігації зростають.

Тим часом євро виріс на 0,09% до 1,0715 долара, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2365 долара, що на 0,11% більше за день.

Єна зміцнилася на 0,28% до 140,06 за долар, досягнувши у понеділок шестимісячного мінімуму 140,91 за долар.

Конг із ЦБА сказав, що курс єни стримується оптимізмом щодо того, що США запобігатимуть дефолту, тоді як подальше різке зростання пари долар/єна може викликати дії з боку японської влади.

«Якщо риторика японських офіційних осіб посилиться, (єна) може раптово зміцнитися найближчими тижнями. Доти більш висока прибутковість казначейських облігацій США та слабкі очікування посилення Банком Японії можуть підштовхнути USD/JPY вгору».

Австралійський долар зріс на 0,14% до 0,655 долара, ківі зріс на 0,08% до 0,606 долара.

Турецька ліра впала ще більше і ослабла до рекордно низького рівня 20,16 за долар після того, як президент Тайіп Ердоган здобув перемогу на президентських виборах у країні в неділю.