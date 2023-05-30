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Золото впало до мінімуму більш ніж на 2 місяці на тлі ажіотажу з борговими операціями та яструбиного прогнозу ФРС

07:57 30.05.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися у вівторок, залишаючись на більш ніж двомісячному мінімумі на тлі оптимізму з приводу угоди про стелю боргу та очікування подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою, що стимулювало інвестиційні потоки у долар.

Жовтий метал впав з рекордних максимумів, досягнутих цього місяця, оскільки низка яструбиних сигналів від представників ФРС змусила інвесторів переключитися на долар. Це також призвело до того, що золото майже не купувалося, навіть незважаючи на погіршення настроїв на тлі невизначеності щодо дефолту США.

Але тепер, коли політики сигналізують про те, що вони досягли попередньої угоди про підвищення стелі боргу та запобігання потенційно руйнівному дефолту, золото стикається з ще більшим тиском на тлі підвищення апетиту до активів, орієнтованих на ризик. Ф'ючерси на акції США зросли наприкінці торгів у понеділок, як на азіатському так і на європейському фондовому ринку.

Золото спот впало на 0,2% до 1941,51 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1959,50 долара за унцію до 20:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем). Обидва інструменти були близькі до найнижчих рівнів із середини березня.

Увага цього тижня тепер зосереджено на інших економічних сигналах США, зокрема на даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі за травень, щоб оцінити, наскільки ще ФРС потенційно може підвищити ставки. Дані минулого тижня показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати - індикатор інфляції, якому віддає перевагу ФРС, несподівано зріс у квітні, вказуючи на те, що інфляція залишається тривкою.

Ця тенденція у поєднанні з будь-якими ознаками стійкості на ринку праці, ймовірно, посилить очікування підвищення ставок наприкінці червня. Ціни на ф'ючерси на ФРС показують, що ринки позиціонуються з ймовірністю понад 60%, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні.

Долар торгувався на двомісячному максимумі в очікуванні подальшого підвищення ставок, тоді як ціни на метали загалом знизилися. Перспектива вищих відсоткових ставок не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, як-от метали, оскільки вони збільшують альтернативні витрати.

Промислові метали також залишалися під тиском, оскільки ринки побоювалися подальшого цьогорічного погіршення економічних умов. Цього тижня основна увага буде приділена ключовим даним про діяльність у сфері виробництва та послуг з Китаю, найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до 3,6707 долара за фунт, перервавши відскок майже семимісячного мінімуму. Червоний метал сильно постраждав через ознаки уповільнення відновлення після COVID у Китаї після низки слабких економічних показників за квітень.

Виробничі показники США також будуть доступні цього тижня.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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